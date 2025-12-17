桃園青年政策受肯定　青諮會與志工中心滿意度雙雙突破八成

▲桃園青年諮詢會今年邁入第六屆，是全台首創的青年政策諮詢平台。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

桃園市政府青年局推動青年公共參與成果再獲肯定，根據《ETtoday東森民調雲》最新調查顯示，市府多年來以制度化方式培養青年公共參與的努力已見成效，民眾普遍肯定，反映青年政策推動的方向與內容貼近社會期待。其中，青年局辦理的「青年諮詢會」獲得高達90.8％民眾滿意，包含19.9％非常滿意與70.9％滿意；「青年志工資源中心」則獲86.7％民眾滿意（非常滿意21.5％、滿意65.1％）。

桃園青年諮詢會今年邁入第六屆，每屆遴聘 51 名青年，涵蓋科技、文化、心理健康、原住民族、新住民二代與身心障礙等領域，呈現城市多元樣貌。第五屆青諮會所提出的智慧城市 App 整合、防災教育、公共參與護照等建議已有多項納入市政方向；本屆則以「智慧生活」、「國際展望」、「文化發展」、「公共參與」四大組別深化議題討論，並首度規劃參與式預算概念的「青年提案工作坊」，讓青年從建議者走向共同執行者。

在志願服務面向，青年志工資源中心以「多元服務方案」、「志工培訓交流」、「服務時數證明」、「活動經費補助」四大功能提供單一窗口服務，滿足青年在志願服務上的需求。青年局今年也首度成立「桃青國際志工隊」，補助 12組 、近 115 位大專與社會青年前往泰國、馬來西亞、越南及柬埔寨等國投入兒童營隊、英語與資訊教育等服務，總參與及服務人次達 3,600人 ，展現桃園青年在國際舞台的公共服務能量。

▲桃園青年志工服務活動邀請SBL台銀球星張家禾指導，體現青年支持社會公益力量。

在地服務方面，青年局亦組成記錄服務故事的「聞青記者隊」、協助教材與活動的「草青志工隊」與提供專業諮詢的「職青志工隊」，讓青年能以不同方式回饋社會。青年志工嘉年華則透過展攤呈現青年志願服務成果，讓更多市民看見青年投入社會服務的力量。

整體而言，從政策建言到志願服務，桃園正透過更完善的制度設計，讓青年在城市治理中擁有更明確的位置；民調結果亦顯示市民對青年政策的高度肯定，期盼持續以更開放的溝通方式與多元參與機制，陪伴青年成為城市發展的關鍵夥伴。