地方 地方焦點

澀水森林步道躍生態體驗亮點　台日大學師生低破壞工法打造步道

▲產官學攜手合作打造澀水手作步道，以低破壞工法守護大自然。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲產官學攜手合作打造澀水手作步道，以低破壞工法守護大自然。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推動生態保育與在地參與的永續山林理念，林業及自然保育署南投分署委託大雁休閒農業區辦理手作步道活動，並選定位於魚池鄉的澀水森林步道作為施工場域，透過實作體驗與國際交流，深化對步道營造與自然共生的理解。

林業保育署南投分署表示，澀水森林步道為大雁休閒農業區近年推廣的生態體驗亮點，沿線林相豐富、生態多樣，是進行自然步道解說教育與保育的理想場域；本次活動結合國內外學術及民間力量，邀請台灣千里步道協會前來指導，以及來自日本的龍谷大學及國立台中科技大學師生共同參與，展現跨國及跨校合作能量，打造別具意義的台日交流與環境實作行動。

▲產官學攜手合作打造澀水手作步道，低破壞工法守護大自然。（圖／林業保育署南投分署提供）

林業署南投分署指出，透過多方經驗分享與技術交流，參與者們共同以無動力、低破壞的工法，親手修復及強化步道結構，使步道更為友善安全，亦兼顧水土保持與自然景觀；除了步道整修，也納入環境教育導覽，讓參與者了解台灣山林的生態特色與保育重要性。

▲產官學攜手合作打造澀水手作步道，低破壞工法守護大自然。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，手作步道是一項強調「與自然共工」的行動，藉由人工簡易工法減少對環境的干擾，同時提升在地居民及國際夥伴對自然資源永續利用的認同與參與，未來將持續與民間單位合作，擴大推動友善步道建置與國際交流。

08/17 全台詐欺最新數據

澀水手作步道低破壞工法大自然產官學合作

