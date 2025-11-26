甲板賞美景「驚見行李全漂走」　泰渡輪乘客傻眼：家當全丟了

▲乘客眼睜睜看著行李箱漂走。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

一群外國觀光客23日從泰國龜島（Koh Tao）搭乘渡輪前往蘇美島（Koh Samui），正在甲板上欣賞美景時，竟目睹他們的行李箱全都漂在海上，最終只能眼睜睜看著個人物品被沖走。

多名乘客將相關畫面上傳TikTok，總瀏覽量已破百萬次。其中一段影片中，乘客們站在甲板上，遠遠望向隨波逐流、各式各樣的行李箱。在另一段影片中，坐在室內客艙的人們集體傻眼盯著窗外的家當。

原來，船員將行李放置在上層甲板，卻沒有妥善固定，遇上惡劣海象之後，全被沖入海中。事發後，渡輪緊急停靠，部分行李由船員打撈上岸，其餘則由快艇協助尋找。

乘客諾曼（Norman）回憶，當時「船頭完全被海水淹沒」，海況相當惡劣。但儘管歷經可怕的航行體驗，他仍認為龜島值得一遊。

不過，另一名乘客愛麗絲（Alice Zamperelli）就沒那麼幸運，她花費「5小時眼淚和破英文」才爭取到5萬泰銖（約新台幣4.8萬元）賠償，但行李至今仍未尋獲，痛批「因為船員不稱職，我們弄丟了所有行李」。

《澳洲新聞》指出，泰國東海岸離島在雨季、也就是每年5至10月期間海象不穩。雖然大多數旅客都能順利完成跳島行程，但天氣惡化可能迅速打亂計畫。