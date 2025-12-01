「高中為何沒遊樂設施」萬人狂點名盪鞦韆：大人想玩！原因曝

▲許多大人直呼，超想玩盪鞦韆。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

即使長大了，但仍童心未泯！一名網友直呼，為何高中校園沒有遊樂設施，讓他非常懷念翹翹板、溜滑梯等器材。貼文引發共鳴，許多人笑喊「我30歲也想玩球池跟充氣城堡」、「中年人也想盪鞦韆」，更有網友直呼，學校只剩壓力沒有樂趣，「難怪大家都手機成癮！」

一名網友在Threads認真發問，「為什麼高中裡面沒有設遊樂設施？」難道超過15歲以後，學生就不能玩翹翹板、盪鞦韆、溜滑梯，或是獨木橋了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票人紛紛留言贊同，「不要說高中生了，我30歲也想玩遊樂設施，尤其是充氣城堡或是球池，但大多數情況沒小孩的大人根本進不去，我好想有一間大人專用的遊戲場」、「我今天才在跟朋友聊，我們壓力大到需要遊樂設施緩解」、「一直說我們手機成癮，又沒有其他可以緩解壓力的遊樂設施」、「我們學校有國小部，所以有這些遊樂設施...結果高中生被禁止玩」。

最多人喊話想玩盪鞦韆，「認真覺得至少要有盪鞦韆」、「我20歲還是喜歡盪鞦韆」、「我想要盪鞦韆，就算離教室很遠，我也願意每天去盪高高」、「為什麼大學那麼大結果沒有盪鞦韆，放一個搖搖馬我也可以搖的很開心」、「40歲了也很喜歡玩盪鞦韆，公園的盪鞦韆也都只有兒童版，中年人也喜歡盪鞦韆啊」。

不少網友坦言，就怕有安全疑慮，「高中生玩感覺比國小生危險」、「會被玩成極限運動，看過幾位孩子不是手打石膏就是腳打石膏，太頑皮」、「高中校園如果有盪鞦韆，會變成義大門口的天旋地轉」、「因為會有學生會做出很可怕的行為，畢竟高中生比小學生還不可控制」、「高中生玩盪鞦韆的話，感覺就是會想比誰跳比較遠，結果跳到自己十字韌帶受傷」。