「月薪3萬9、離家超近」妹子嫌太少　網精算羨慕：其實等於5萬7

▲原PO抱怨薪水3萬9000元太低了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我真的想換工作！」一名女網友抱怨月薪3萬9000元，扣掉勞健保與福委金後實領太少，雖然工作離家僅4分鐘、不加班，但仍想辭職。文章曝光後，網友們力勸別衝動，直呼這樣的工作條件相當夢幻，「你少了通勤與房租成本，其實等於月薪5萬7」，也建議原PO可趁閒暇進修或準備考試，提升未來競爭力。

一名女網友在Dcard分享，自己的工作主要是做美編和剪影片，每天8點上班、下午5點整準時下班，從來不加班，而且公司離家裡只需走路4分鐘就到了。

不過這份看似夢幻的工作，薪水卻讓原PO越想越失落，「3萬9000元還沒扣勞健保喔」，還得再扣福委金，讓她感嘆實領金額真的好低，因此想換新工作。

底下網友熱議，「你有個輕鬆準時下班的工作還給到3萬9，反而應該進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧？換了工作薪水沒增加多少，工時、責任量暴增反而得不償失」、「沒有要吐槽你，但是文組頂點就是老師、金融、律師，其他工作40000元已經很頂了，你把離家近的隱藏成本扣掉了」、「做美編很多都會加班欸，能準時上下班真的很讚，雖然不到4萬，我是覺得穩定比較重要啦」。

也有網友直呼，「國營起薪已經44K了，不然來報考一下吧」、「你少了隱形成本，以房租15000/月、通勤3000/月來算，你其實一個月賺57000元，比很多碩畢科技業要高了」、「不婚不生不買房，活在當下，這薪水夠了」、「可以住家裡=變相加薪10000元了，我覺得沒有很糟欸」。