　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「月薪3萬9、離家超近」妹子嫌太少　網精算羨慕：其實等於5萬7

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）+

▲原PO抱怨薪水3萬9000元太低了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的想換工作！」一名女網友抱怨月薪3萬9000元，扣掉勞健保與福委金後實領太少，雖然工作離家僅4分鐘、不加班，但仍想辭職。文章曝光後，網友們力勸別衝動，直呼這樣的工作條件相當夢幻，「你少了通勤與房租成本，其實等於月薪5萬7」，也建議原PO可趁閒暇進修或準備考試，提升未來競爭力。

一名女網友在Dcard分享，自己的工作主要是做美編和剪影片，每天8點上班、下午5點整準時下班，從來不加班，而且公司離家裡只需走路4分鐘就到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過這份看似夢幻的工作，薪水卻讓原PO越想越失落，「3萬9000元還沒扣勞健保喔」，還得再扣福委金，讓她感嘆實領金額真的好低，因此想換新工作。

底下網友熱議，「你有個輕鬆準時下班的工作還給到3萬9，反而應該進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧？換了工作薪水沒增加多少，工時、責任量暴增反而得不償失」、「沒有要吐槽你，但是文組頂點就是老師、金融、律師，其他工作40000元已經很頂了，你把離家近的隱藏成本扣掉了」、「做美編很多都會加班欸，能準時上下班真的很讚，雖然不到4萬，我是覺得穩定比較重要啦」。

也有網友直呼，「國營起薪已經44K了，不然來報考一下吧」、「你少了隱形成本，以房租15000/月、通勤3000/月來算，你其實一個月賺57000元，比很多碩畢科技業要高了」、「不婚不生不買房，活在當下，這薪水夠了」、「可以住家裡=變相加薪10000元了，我覺得沒有很糟欸」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

生活熱門新聞

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

全台有雨！　連下2天時間曝

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

未來15天！　4星座接「突發好消息」

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

12月中旬「最旺四大生肖」

更多熱門

相關新聞

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

拿到加薪通知不僅代表努力工作獲得認可，更是升級生活的最佳時機。為了慶祝，你可能會預約美甲、規劃一趟假期，或是按下購物車「購買」按鈕。根據美國道格拉斯格雷財富管理公司的持牌財務顧問庫莫克（Zina Kumok）的說法，當你開始賺更多錢時，也逐漸會花更多錢，這就是生活型態膨脹。

「履歷會在意沒滿1年？」網點頭：薪資會比較少

「履歷會在意沒滿1年？」網點頭：薪資會比較少

日本物價也飆！溫泉業者曝瓦斯費嘆：好難經營

日本物價也飆！溫泉業者曝瓦斯費嘆：好難經營

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

只做50K↑工作！他錯愕「只有我領30K嗎」

只做50K↑工作！他錯愕「只有我領30K嗎」

關鍵字：

薪水勞健保離家近不加班準時下班

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面