只做50K↑工作！他錯愕「只有我領30K嗎」　網曝薪水落差關鍵

▲原PO納悶，只有他在做薪水30K的工作嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人初入職場，都會面臨薪水落差的焦慮，尤其看到網路上很多人聲稱自己領高薪，難免懷疑自我。近日就有一名男網友分享，他從底薪3萬多的工作開始做，但卻常看到一些人嘲諷，說30K的工作還有人要做？讓他想知道，大家真的都只做50K以上的工作嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「現在是只剩我做30幾K工作嗎？」為標題發文表示，他承認自己並不特別優秀，只找到能從3萬多起薪、慢慢往上升的普通工作。但他近日滑論壇時，卻發現部分網友留言，「30K那麼低的薪水還有人去喔？」「台積電這種公司不是隨便面試就過？」「起薪50K以下我都不會選」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到這些留言，原PO不禁懷疑，是不是自己真的很差？在他的生活圈裡，許多剛畢業的朋友也都在求職網站上找工作，起薪大多就是3萬多，並不是每個人一進公司就是主管職。因此他很好奇，大家真的都是沒有50K就不做嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「網路唬爛的居多，堅持自己的道路」、「看地區，像我老家彰化這邊就很多30幾K的工作」、「我37歲還在領37K」、「進台北市找工作看看，薪水好很多，非常多，我剛跳過去而已」、「我在台中，說真的，我剛出社會，很難找到周休然後破4萬的，現在也是」。

還有網友直言，「一般沒特殊專長的目前就是30幾K左右啊，以我公司舉例（北部），作業員約30K，工程部小工程師約40、50K，RD部門的工程師都是年薪百萬以上」、「我碩班畢業是系統廠55K，有時候你學的東西跟業界所需其實很重要」。