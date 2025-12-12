　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

▲▼薪水,存錢,月光族,生活型態膨脹,儲蓄,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲加薪後反而更窮？注意「生活型態膨脹」（Lifestyle Creep）正在悄悄偷走你的存款。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

拿到加薪通知，肯定讓人興奮不已！這不僅代表努力工作獲得認可，更是升級生活的最佳時機。為了慶祝，你可能會預約美甲、規劃一趟假期，或是按下購物車裡那些心儀已久的「購買」按鈕。當然，也少不了一頓豐盛的慶祝大餐吧？不過，除了這些顯而易見的大筆消費之外，還有一些「小確幸」也會悄悄地溜進你的消費清單，這就是所謂的「生活型態膨脹」（Lifestyle Creep）。

根據美國道格拉斯格雷財富管理公司（C.H. Douglas & Gray Wealth Management）的持牌財務顧問庫莫克（Zina Kumok）的說法，當你開始賺更多錢時，也逐漸會花更多錢，這就是生活型態膨脹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她向媒體《Bustle》透露：「我們大多數人的腦海中，都有一張清單，列滿了如果賺更多錢會想買或想做的事情。所以，一旦我們多賺了一點錢，砰——錢立刻就花光了。」

從原本一個月出門吃飯一次，變成每週五都上餐館；從在家運動，變成辦了健身房會員；從在巷口雜貨店購物，變成在高級超市刷卡。這些情況或許能解釋，為什麼你的存款簿還是一片空白、為什麼月底還是沒錢，甚至為什麼你開始負債。以下說明生活型態膨脹是什麼？以及該如何避免。

▲▼薪水,存錢,月光族,生活型態膨脹,儲蓄,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

什麼是生活型態膨脹？

顧名思義，生活型態膨脹是很狡猾的。與那種一次性花大錢的大額採購不同，在生活型態膨脹中，你從來不會覺得自己花了很多錢。你只是在這裡那裡買了一些小東西，像是每天一杯的拿鐵，或是跟朋友在外吃午餐。然而，當你對手頭有錢這件事越來越習慣時，就更容易過度消費，最終，所有的小錢都會累積成一筆大數目。

庫莫克說：「對某些人來說，可能是在逛街時購買新衣服，而不是去二手店挖寶。對其他人來說，可能意味著更常使用外送平台，而不是在家煮飯。」她補充：「這種情況往往會漸進式地發生，直到有一天，你甚至不記得自己是如何從一個只買二手家具的人，變成一個會購買全新五千美元沙發的人。」

在一段爆紅的TikTok影片中，創作者@julia.famm指出生活型態膨脹如何影響高收入族群。假設你是一位醫生、律師或從事其他高薪職業，你可能會環顧四周的同事和朋友，看到他們正在升級自己的生活，像是名車、每年多次的旅遊、更大的房子等等並想跟進。這條職涯道路也可能要求你必須跟上各種高消費的歡樂時光和每週的工作餐敘，「維持現狀的壓力真的很大」她說。

▲▼薪水,存錢,月光族,生活型態膨脹,儲蓄,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

另一位創作者@lifewithsaprina也談論了生活型態膨脹，但她提到這也會發生在不再是月光族的人身上。一旦你賺得比以前多了一點點，你突然就能夠處理那些以前不得不推遲的重要雜事，例如帶狗去看獸醫、去看牙醫、更換汽車輪胎等等，你可能會想一次把這些事情全部解決，但編列預算並安排優先順序會更有幫助。

如何避免生活型態膨脹？

如果你不明白自己明明賺得更多，儲蓄帳戶裡卻沒有一筆豐厚的存款，生活型態膨脹可能就是罪魁禍首。為了避免這種情況，請留意你是否花費過多、入不敷出的早期警訊，例如月底時戶頭裡已經空空如也。

雖然庫莫克表示隨著收入增加而想要升級是正常的，但她建議要時時謹記你的儲蓄目標。創作者@julia.famm也呼應了這一點，她指出無論你的同事在做什麼，都應該把自身的財務健全放在首位。

此外，分析物品的成本也至關重要，而不是魯莽地刷卡。即使你覺得自己不用看價錢，仔細檢查一下還是有幫助。堅持預算並對帳單保持警覺，即使你覺得自己已經「發財」了——才是關鍵。

庫莫克說：「如果你開始從高級超市買菜，而不是去平價的量販店，請觀察你的菜錢隨著時間會增加多少。」如果你發現少了很大一筆錢，或者覺得自己沒有達成財務目標，那就回到量販店吧。當然，如果你真的想存錢，最好的選擇就是過得與加薪前完全一樣的生活，這將有助於你更快地累積財富，讓你的財務更安全，或者更快地還清債務。

▲▼薪水,存錢,月光族,生活型態膨脹,儲蓄,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你想處理生活中的雜事，那些看獸醫、看牙醫、換機油等預約，你百分之百可以去做。只是要確保你分散時間、存夠錢，並隨時記錄下花費。庫莫克指出：「一句古老的格言說：『你無法管理你沒有衡量的東西。』如果你不追蹤你的支出和收入，你就無法知道你的花費和收入相比有多少。」

還有一個提醒：生活型態膨脹也可能在節日期間悄悄溜進來。根據美國銀行2025年的《消費者支出與儲蓄行為報告》顯示，有百分之五十二的消費者早在十月就開始購物，而在Z世代中，有百分之四十一的人計畫在黑色星期五進行大筆採購。所有這些購物可能會讓你再次回到原點。

在整個節日期間，控制好你的支出，不要因為升職就失控。即使你想犒賞你所愛的人，也要記住為此負債永遠不值得。保持對支出的警覺，未來的你會感謝自己。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
26歲男主人遭蟒蛇狂纏到「休克斷片」　清醒道歉了
快訊／日本驚傳私人飛機「衝出跑道」！
iOS 26.2即將釋出！　多項重點更新一次看
媽媽被騙130萬！女兒肉身趴車畫面曝　7親友當街圍捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光

天兵台客遊日錯過班機！打電話要駐日代表處「幫忙喬」

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

閒置校舍變身悠活藝文基地 山海藝術城跨步永續發展新篇章

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光

天兵台客遊日錯過班機！打電話要駐日代表處「幫忙喬」

薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

OPEN大氣球明高雄起飛！告五豬、Jisoo親繪「SHUMON」萌度爆表

冷氣團明晚報到「連2天最冷剩10度」　高山有望飄雪

技術性拿錯？旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主秒+1

靠0050小賺！他突納悶「 為何不直接買台積電」　網點出關鍵

桃機第3航廈「300公尺島嶼長廊」　台灣規模最長公共藝術搶先看

停砍公教年金過關　綠委曝：一人要負擔3萬元

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

書香耶誕！課本作者暖心贈書新北　用童話陪孩子遇見閱讀

馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭戶！指揮官劉慎謨遭火速拔官

獨家專訪／賴佩霞洋女婿9次心臟手術　「35歲仍病逝」內幕曝光

遛蛇意外還原！26歲男主人遭蟒狂纏到「休克斷片」　清醒受訪道歉

取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

捲入黃國昌狗仔案被約談！謝幸恩吐心聲：值得傷害這麼多人嗎

勞動部多項就業促進措施　協助身心障礙者穩定就業

快訊／北海道新千歲機場私人飛機「衝出跑道」！　消防緊急趕抵

台南境外生關懷到企業　職安宣導更貼心

佐藤健「爆走倉鼠⭢慌張倉鼠」 曝朴寶劍暖舉：很關心我

生活熱門新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

日人曝「青森強震後沙紋照」！吸926萬人觀看

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

iPASS MONEY APP破330萬下載　限時送1500禮包

更多熱門

相關新聞

「履歷會在意沒滿1年？」網點頭：薪資會比較少

「履歷會在意沒滿1年？」網點頭：薪資會比較少

同一份工作做得久，能看出應徵者的穩定性。而一名網友透露，目前擔任研發助理工程師，月薪33K卻整天打雜，想轉前端工程師卻卡關，好奇發問「現在人資還會介意沒做滿一年嗎？」文章引發討論，有工程師做了4年跳槽，人資坦言有加分，「但代價就是薪資比頻繁跳槽的人少」。

日本物價也飆！溫泉業者曝瓦斯費嘆：好難經營

日本物價也飆！溫泉業者曝瓦斯費嘆：好難經營

簡單！小資女必學「三罐理財法」

簡單！小資女必學「三罐理財法」

總沒錢？超神「72小時法則」快學

總沒錢？超神「72小時法則」快學

「自卑型完美女孩」擺脫內耗方法

「自卑型完美女孩」擺脫內耗方法

關鍵字：

薪水存錢月光族生活型態膨脹儲蓄心理

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

應召女進門秒脫光　下場全被逮

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面