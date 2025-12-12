薪水變高卻還是存不了錢？小心「生活型態膨脹」讓你變月光族

▲加薪後反而更窮？注意「生活型態膨脹」（Lifestyle Creep）正在悄悄偷走你的存款。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

拿到加薪通知，肯定讓人興奮不已！這不僅代表努力工作獲得認可，更是升級生活的最佳時機。為了慶祝，你可能會預約美甲、規劃一趟假期，或是按下購物車裡那些心儀已久的「購買」按鈕。當然，也少不了一頓豐盛的慶祝大餐吧？不過，除了這些顯而易見的大筆消費之外，還有一些「小確幸」也會悄悄地溜進你的消費清單，這就是所謂的「生活型態膨脹」（Lifestyle Creep）。

根據美國道格拉斯格雷財富管理公司（C.H. Douglas & Gray Wealth Management）的持牌財務顧問庫莫克（Zina Kumok）的說法，當你開始賺更多錢時，也逐漸會花更多錢，這就是生活型態膨脹。

她向媒體《Bustle》透露：「我們大多數人的腦海中，都有一張清單，列滿了如果賺更多錢會想買或想做的事情。所以，一旦我們多賺了一點錢，砰——錢立刻就花光了。」

從原本一個月出門吃飯一次，變成每週五都上餐館；從在家運動，變成辦了健身房會員；從在巷口雜貨店購物，變成在高級超市刷卡。這些情況或許能解釋，為什麼你的存款簿還是一片空白、為什麼月底還是沒錢，甚至為什麼你開始負債。以下說明生活型態膨脹是什麼？以及該如何避免。

什麼是生活型態膨脹？

顧名思義，生活型態膨脹是很狡猾的。與那種一次性花大錢的大額採購不同，在生活型態膨脹中，你從來不會覺得自己花了很多錢。你只是在這裡那裡買了一些小東西，像是每天一杯的拿鐵，或是跟朋友在外吃午餐。然而，當你對手頭有錢這件事越來越習慣時，就更容易過度消費，最終，所有的小錢都會累積成一筆大數目。

庫莫克說：「對某些人來說，可能是在逛街時購買新衣服，而不是去二手店挖寶。對其他人來說，可能意味著更常使用外送平台，而不是在家煮飯。」她補充：「這種情況往往會漸進式地發生，直到有一天，你甚至不記得自己是如何從一個只買二手家具的人，變成一個會購買全新五千美元沙發的人。」

在一段爆紅的TikTok影片中，創作者@julia.famm指出生活型態膨脹如何影響高收入族群。假設你是一位醫生、律師或從事其他高薪職業，你可能會環顧四周的同事和朋友，看到他們正在升級自己的生活，像是名車、每年多次的旅遊、更大的房子等等並想跟進。這條職涯道路也可能要求你必須跟上各種高消費的歡樂時光和每週的工作餐敘，「維持現狀的壓力真的很大」她說。

另一位創作者@lifewithsaprina也談論了生活型態膨脹，但她提到這也會發生在不再是月光族的人身上。一旦你賺得比以前多了一點點，你突然就能夠處理那些以前不得不推遲的重要雜事，例如帶狗去看獸醫、去看牙醫、更換汽車輪胎等等，你可能會想一次把這些事情全部解決，但編列預算並安排優先順序會更有幫助。

如何避免生活型態膨脹？

如果你不明白自己明明賺得更多，儲蓄帳戶裡卻沒有一筆豐厚的存款，生活型態膨脹可能就是罪魁禍首。為了避免這種情況，請留意你是否花費過多、入不敷出的早期警訊，例如月底時戶頭裡已經空空如也。

雖然庫莫克表示隨著收入增加而想要升級是正常的，但她建議要時時謹記你的儲蓄目標。創作者@julia.famm也呼應了這一點，她指出無論你的同事在做什麼，都應該把自身的財務健全放在首位。

此外，分析物品的成本也至關重要，而不是魯莽地刷卡。即使你覺得自己不用看價錢，仔細檢查一下還是有幫助。堅持預算並對帳單保持警覺，即使你覺得自己已經「發財」了——才是關鍵。

庫莫克說：「如果你開始從高級超市買菜，而不是去平價的量販店，請觀察你的菜錢隨著時間會增加多少。」如果你發現少了很大一筆錢，或者覺得自己沒有達成財務目標，那就回到量販店吧。當然，如果你真的想存錢，最好的選擇就是過得與加薪前完全一樣的生活，這將有助於你更快地累積財富，讓你的財務更安全，或者更快地還清債務。

如果你想處理生活中的雜事，那些看獸醫、看牙醫、換機油等預約，你百分之百可以去做。只是要確保你分散時間、存夠錢，並隨時記錄下花費。庫莫克指出：「一句古老的格言說：『你無法管理你沒有衡量的東西。』如果你不追蹤你的支出和收入，你就無法知道你的花費和收入相比有多少。」

還有一個提醒：生活型態膨脹也可能在節日期間悄悄溜進來。根據美國銀行2025年的《消費者支出與儲蓄行為報告》顯示，有百分之五十二的消費者早在十月就開始購物，而在Z世代中，有百分之四十一的人計畫在黑色星期五進行大筆採購。所有這些購物可能會讓你再次回到原點。

在整個節日期間，控制好你的支出，不要因為升職就失控。即使你想犒賞你所愛的人，也要記住為此負債永遠不值得。保持對支出的警覺，未來的你會感謝自己。