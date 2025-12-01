　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲明年1月1日起，中華郵政將停止代售台鐵車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政全台郵局明年1月起停止代售台鐵車票服務，台鐵公司表示，使用「台鐵e訂通」、四大超商購取票更便利，其中超商可以24小時購票和取票，服務不中斷。

台鐵說明，為提升旅客購取票便利性，台鐵自87年9月1日起開辦郵局取票服務，100年12月22日起導入超商取票，108年1月23日起再提供「台鐵e訂通APP」QR Code取票服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中華郵政公司統計，每年透過郵局取台鐵車票數量約1.2萬多張，明年起將不提供該服務，台鐵公司也表示，鑒於多元售、取票管道已穩定成熟，自115年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售台鐵車票服務。請旅客多加利用台鐵e訂通APP及四大超商辦理購、取票，以便捷快速方式完成行程規劃。

台鐵指出，旅客可使用「台鐵e訂通」APP辦理購票、取票及行程查詢等功能，手機即時購票、付款、取票，一機完成，且支援信用卡、行動支付(APPLE PAY、GOOGLE PAY)等多元付款方式，直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票，APP並提供行程變更、多張取票、退票等完整服務。

此外，台鐵也表示，目前全台超過一萬三千家超商，包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等，24小時提供台鐵購、取票服務，無須受營業時間限制，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。未來台鐵將持續提升售票系統與多元票證服務，提供旅客更便利、友善的購票體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

公共出借首批補償金破千萬　創作者驚喜：像多領一筆普發金

黑五最後一天衝好市多　結帳「見隔壁推車」他驚：人擠人買這個？

「10公斤行李空間」喊價5千！一票人搭機賣過　旅遊達人抖爆

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

台灣鯛魚首度驗出「動物用藥」　漁業署推測：疑水源污染導致

日本10度「只帶厚衣像傻子」　一票台人走到流汗：後悔沒帶短袖

全聯鯛魚排驗出禁藥4千包吃下肚　毒物醫警告：長期食用恐不孕

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開　官方證實：賓果

逛巨城突下雨！騎士牽車見「安全帽有驚喜」　網讚爆：比男友貼心

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

公共出借首批補償金破千萬　創作者驚喜：像多領一筆普發金

黑五最後一天衝好市多　結帳「見隔壁推車」他驚：人擠人買這個？

「10公斤行李空間」喊價5千！一票人搭機賣過　旅遊達人抖爆

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

台灣鯛魚首度驗出「動物用藥」　漁業署推測：疑水源污染導致

日本10度「只帶厚衣像傻子」　一票台人走到流汗：後悔沒帶短袖

全聯鯛魚排驗出禁藥4千包吃下肚　毒物醫警告：長期食用恐不孕

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開　官方證實：賓果

逛巨城突下雨！騎士牽車見「安全帽有驚喜」　網讚爆：比男友貼心

高雄阿北騎車買菜迷航40公里　東港警尋獲讓家屬鬆口氣

台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

餵養方式會影響代謝　長庚研究揭「母乳」有助減少嬰幼兒肥胖

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

【超級爸氣】3個孩子一起要抱抱　爸爸全部扛起還能走路！

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

吃完飯不舒服！搭捷運前「1小物」必備

更多熱門

相關新聞

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

台鐵元旦車票賣出「4.6萬張」　熱門時段仍有空位

台鐵元旦假期將至，台鐵今天(1日)開賣車票，截至今天上午9時賣出4.6萬張車票，目前熱門時段和班次仍有空位。

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

男爆走摔腳踏車！辱罵推擠站務員畫面曝

男爆走摔腳踏車！辱罵推擠站務員畫面曝

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

郵局「領取台鐵車票」明年元旦走入歷史　中華郵政：手機取票普及

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

郵局系統異常「臨櫃業務受影響」　普發1萬可照常領

關鍵字：

標籤:台鐵中華郵政車票購買超商取票e訂通

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面