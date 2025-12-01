明年1月起郵局不代售火車票　台鐵：APP、超商購票方便　

▲明年1月1日起，中華郵政將停止代售台鐵車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政全台郵局明年1月起停止代售台鐵車票服務，台鐵公司表示，使用「台鐵e訂通」、四大超商購取票更便利，其中超商可以24小時購票和取票，服務不中斷。

台鐵說明，為提升旅客購取票便利性，台鐵自87年9月1日起開辦郵局取票服務，100年12月22日起導入超商取票，108年1月23日起再提供「台鐵e訂通APP」QR Code取票服務。

根據中華郵政公司統計，每年透過郵局取台鐵車票數量約1.2萬多張，明年起將不提供該服務，台鐵公司也表示，鑒於多元售、取票管道已穩定成熟，自115年1月1日起，中華郵政公司將全面停止代售台鐵車票服務。請旅客多加利用台鐵e訂通APP及四大超商辦理購、取票，以便捷快速方式完成行程規劃。

台鐵指出，旅客可使用「台鐵e訂通」APP辦理購票、取票及行程查詢等功能，手機即時購票、付款、取票，一機完成，且支援信用卡、行動支付(APPLE PAY、GOOGLE PAY)等多元付款方式，直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票，APP並提供行程變更、多張取票、退票等完整服務。

此外，台鐵也表示，目前全台超過一萬三千家超商，包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等，24小時提供台鐵購、取票服務，無須受營業時間限制，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。未來台鐵將持續提升售票系統與多元票證服務，提供旅客更便利、友善的購票體驗。