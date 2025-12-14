　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

▲▼ 。（圖／翻攝痞客邦）

▲痞客邦改版出現災情。（圖／翻攝痞客邦）

網搜小組／劉維榛報導

台灣老字號社群平台「痞客邦（PIXNET）」最近改版大出包，許多部落客驚見照片、內文一夕消失，就連後台系統插入圖片功能都不見了，紛紛氣轟「到底何時才會修好」、「恢復舊版很難？」對此，官方終於親上火線道歉，提及舊系統架構老舊且有資安風險，「懇請給我們一點時間」。

痞客邦（PIXNET）自2003年創立以來，一直是許多部落客的創作天地，未料官方在8日發布「網站改版維護進度通知」，系統陸續開始出現災情，氣得眾人在粉專焦躁開罵，「我只想知道1.到底何時才會修好？2.對於付費的會員要怎麼補償」、「明明大多數基本功能依舊停擺中，訂閱不見、留言不見、人數不見、文章分類一團亂、編輯超難用、相簿超難用，跟幾天前相比沒有啥進展啊」、「恢復舊版很難？」「等了超過一星期，相簿從頭到尾，至今都是『沒辦法顯示』的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，痞客邦在13日於臉書上致歉，「因為系統全面重構與雲端搬遷，痞客邦帶給許多會員尤其是職業部落客極大的不便與困擾，甚至影響到您們的創作節奏與實際收入。我們看見了大量的批評、指責與失望，也深刻理解大家的憤怒與無奈，實在非常抱歉。」

關於為什麼必須「一次做到位」？痞客邦說明，包括「舊系統架構老舊，維護難度極高」、「舊版文章編輯器與核心模組已不再被原廠與主流技術支援」、「舊系統存在無法忽視的資安風險」。

加上近日系統連續受到高強度的外界攻擊，成為無數被攻擊的弱點和缺口，內部評估如不立刻更新系統，更換核心結構，痞客邦說，「我們不敢保證創作者的多年心血不會被直接盜走或毀損。正因如此，經營團隊做出了極為艱難、也極具風險的決定」。

關於對會員造成的影響，痞客邦表示已在處理中，成立專責團隊，優先處理影響創作者收入與創作流程的關鍵問題；持續進行功能修正、效能優化與使用體驗改善；強化回報機制，讓問題能被更快看見、被更快解決；未來將更審慎規劃改版節奏，避免類似衝擊再次發生。

痞客邦向會員們喊話，能理解有些創作者已經對痞客邦感到失望，甚至想回到舊系統，但仍懇切地希望，「您能再給我們一點時間，這次的重構，不是為了改而改、不是為了省事，而是為了讓：創作者能在更穩定、安全的環境中長期經營，平台能承載更多創作形式與未來可能！」

最後，未來系統運行暢順後，痞客邦將推出一系列的推流計劃及AI輔能工具，協助職業創作者能更便利的創作與得到更多的內容曝光及業務機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

飲食「1習慣」可延緩老化！研究：減少體內毒素讓大腦變年輕

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了

飲食「1習慣」可延緩老化！研究：減少體內毒素讓大腦變年輕

痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

被影射跟中共統戰部門有關係！藍議員告八炯「求償200萬元」

家寧新片！他驚見超強特質　網喊「轉行1權勢職業」：超缺這人才

「菜頭粿」爬上車站！中捷《五月天》主題站完工　粉絲拍到手軟

「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

16歲少女當起「皮條客」！賣淫妹最小才15歲　抽成價碼曝光

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

感覺朋友越來越少　6個「顧人怨」的壞習慣你有中嗎？

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

更多熱門

相關新聞

惡男撞死高材生沒道歉　主播爸憤離席

惡男撞死高材生沒道歉　主播爸憤離席

就讀高醫大的陳姓高材生今年3月遭酒駕惡徒吳叡旻駕車撞死，案件今日下午審結，預計明日上午評議後宣判。審判長於審理最後詢問吳，有無意願道歉？沒想到吳男一時語塞，陳姓主播也不想聽見任何道歉，直接離席走出法庭。檢方具體求刑10年至11年6月，全案將於明天宣判。

即／日本青森規模7.2強震！氣象廳發海嘯警報

即／日本青森規模7.2強震！氣象廳發海嘯警報

賴瑞隆淚喊「爸爸對不起你」！詹江村批：典型政客

賴瑞隆淚喊「爸爸對不起你」！詹江村批：典型政客

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

關鍵字：

痞客邦出包災情照片文章不見官方道歉

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面