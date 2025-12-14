痞客邦大出包「照片文章全不見」被罵爆　官方道歉：再給一點時間

▲痞客邦改版出現災情。（圖／翻攝痞客邦）

網搜小組／劉維榛報導

台灣老字號社群平台「痞客邦（PIXNET）」最近改版大出包，許多部落客驚見照片、內文一夕消失，就連後台系統插入圖片功能都不見了，紛紛氣轟「到底何時才會修好」、「恢復舊版很難？」對此，官方終於親上火線道歉，提及舊系統架構老舊且有資安風險，「懇請給我們一點時間」。

痞客邦（PIXNET）自2003年創立以來，一直是許多部落客的創作天地，未料官方在8日發布「網站改版維護進度通知」，系統陸續開始出現災情，氣得眾人在粉專焦躁開罵，「我只想知道1.到底何時才會修好？2.對於付費的會員要怎麼補償」、「明明大多數基本功能依舊停擺中，訂閱不見、留言不見、人數不見、文章分類一團亂、編輯超難用、相簿超難用，跟幾天前相比沒有啥進展啊」、「恢復舊版很難？」「等了超過一星期，相簿從頭到尾，至今都是『沒辦法顯示』的」。

對此，痞客邦在13日於臉書上致歉，「因為系統全面重構與雲端搬遷，痞客邦帶給許多會員尤其是職業部落客極大的不便與困擾，甚至影響到您們的創作節奏與實際收入。我們看見了大量的批評、指責與失望，也深刻理解大家的憤怒與無奈，實在非常抱歉。」

關於為什麼必須「一次做到位」？痞客邦說明，包括「舊系統架構老舊，維護難度極高」、「舊版文章編輯器與核心模組已不再被原廠與主流技術支援」、「舊系統存在無法忽視的資安風險」。

加上近日系統連續受到高強度的外界攻擊，成為無數被攻擊的弱點和缺口，內部評估如不立刻更新系統，更換核心結構，痞客邦說，「我們不敢保證創作者的多年心血不會被直接盜走或毀損。正因如此，經營團隊做出了極為艱難、也極具風險的決定」。

關於對會員造成的影響，痞客邦表示已在處理中，成立專責團隊，優先處理影響創作者收入與創作流程的關鍵問題；持續進行功能修正、效能優化與使用體驗改善；強化回報機制，讓問題能被更快看見、被更快解決；未來將更審慎規劃改版節奏，避免類似衝擊再次發生。

痞客邦向會員們喊話，能理解有些創作者已經對痞客邦感到失望，甚至想回到舊系統，但仍懇切地希望，「您能再給我們一點時間，這次的重構，不是為了改而改、不是為了省事，而是為了讓：創作者能在更穩定、安全的環境中長期經營，平台能承載更多創作形式與未來可能！」

最後，未來系統運行暢順後，痞客邦將推出一系列的推流計劃及AI輔能工具，協助職業創作者能更便利的創作與得到更多的內容曝光及業務機會。