生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴瑞隆淚崩喊「爸爸對不起你」！詹江村批：果然是典型政客

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲賴瑞隆在記者會上哭了。（圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒，賴瑞隆7日下午召開記者會再度道歉。不過，國民黨桃園市議員詹江村卻搖頭，賴瑞隆在記者會上含淚對兒喊話「爸爸對不起你，害你跟全國道歉」，這舉動就是典型的「政客」，應該要向受害者道歉才對。

詹江村在臉書發文，賴瑞隆在記者會上談到兒子時哽咽表示「爸爸對不起你，害你跟全國道歉」，他搖頭嘆「果然是一個典型政客，賴瑞隆把自己孩子營造成全國受害者。」詹江村非常不認同賴瑞隆的教育方式，「根本是在變相鼓勵孩子。」

詹江村強調，應該聚焦在事件本身，「你的孩子不需要跟全國人民道歉，你不要牽扯全國的人，你們跟受害者道歉就好了！」

貼文曝光網友熱論，「我關心的是被霸淩的8歲小女童心理陰影面積，你跟你兒子有好好跟人家道歉嗎？」「講得好像他小孩才是被霸凌的那個」、「應該想想，為何小孩8歲就有這樣的行為，是學習模仿誰？還是很常看到這樣的行為或畫面呢？」、「他應該轉行當演員，當什麼政客」、「他開記者會，搞得好像我們霸凌他兒子」。

賴瑞隆7日下午召開記者會，除了再度與對方及其父母道歉外，下午5時與對方母親見面，並當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此家人的成長。賴瑞隆在記者會上提到，前天晚上他回到家的時候，兒子來跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉了」；但其實他想說的是「是爸爸對不起你，因為爸爸的身分，讓孩子在這麼小的年紀，就必須承受很多不應該是他這個年紀該承受的事。」

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

出國旅遊申領「1證件」恐喪失台灣身分　移民署證實

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

「老公偷藏壯陽藥」以為外遇！妻找徵信社　真相藏洋蔥

小紅書被封　應曉薇女兒嘆「台灣是極權國家」遭炎上

發熱衣越穿越冷？UNIQLO曝「3徵兆該換了」

絕不吃肉！一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」　內行曝賺翻

明後天北東降雨機率增　下波冷空氣周末接力「探14度」

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！店員反應超神

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

「小一小二不多霸凌！」律師：不是先講先贏

「小一小二不多霸凌！」律師：不是先講先贏

日前有政治人物小孩爆出校園霸凌事件，引發外界爭議。律師林智群7日下午在粉專表示，該事件看起來就是足球課產生的衝突，只是關鍵字是「8歲」，可他認為「小一小二生基本上都是小磨擦，會嚴重到霸凌的真的不多。」以他處理過的案件經驗，「一切以學校調查報告（會有雙方說法，會找老師、其他同學確認，做成書面）為準，這年頭又不是先講先贏。」

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽：感動人心

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽：感動人心

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

標籤:賴瑞隆校園霸凌政治風波道歉和解

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

