賴瑞隆淚崩喊「爸爸對不起你」！詹江村批：果然是典型政客

▲賴瑞隆在記者會上哭了。（圖／記者吳世龍攝）



記者施怡妏／綜合報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，事件持續延燒，賴瑞隆7日下午召開記者會再度道歉。不過，國民黨桃園市議員詹江村卻搖頭，賴瑞隆在記者會上含淚對兒喊話「爸爸對不起你，害你跟全國道歉」，這舉動就是典型的「政客」，應該要向受害者道歉才對。

詹江村在臉書發文，賴瑞隆在記者會上談到兒子時哽咽表示「爸爸對不起你，害你跟全國道歉」，他搖頭嘆「果然是一個典型政客，賴瑞隆把自己孩子營造成全國受害者。」詹江村非常不認同賴瑞隆的教育方式，「根本是在變相鼓勵孩子。」

詹江村強調，應該聚焦在事件本身，「你的孩子不需要跟全國人民道歉，你不要牽扯全國的人，你們跟受害者道歉就好了！」

貼文曝光網友熱論，「我關心的是被霸淩的8歲小女童心理陰影面積，你跟你兒子有好好跟人家道歉嗎？」「講得好像他小孩才是被霸凌的那個」、「應該想想，為何小孩8歲就有這樣的行為，是學習模仿誰？還是很常看到這樣的行為或畫面呢？」、「他應該轉行當演員，當什麼政客」、「他開記者會，搞得好像我們霸凌他兒子」。

賴瑞隆7日下午召開記者會，除了再度與對方及其父母道歉外，下午5時與對方母親見面，並當面表達歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此家人的成長。賴瑞隆在記者會上提到，前天晚上他回到家的時候，兒子來跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉了」；但其實他想說的是「是爸爸對不起你，因為爸爸的身分，讓孩子在這麼小的年紀，就必須承受很多不應該是他這個年紀該承受的事。」