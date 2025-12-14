「雲街」出現了　鄭明典曬衛星圖：冷高壓偏南的特徵

生活中心／綜合報導

冷氣團來襲，前氣象局長鄭明典今日分享衛星雲圖，有積雲串組成的「雲街」。他說，由雲街的走向可以看出冷空氣的來源，這一次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵，冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態。

「一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串組成的雲系就稱為『雲街』，這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為『冷平流雲系』！」鄭明典上午在臉書分享衛星雲圖並指出，雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出(低層)冷空氣的來源。

他進一步表示，這一次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵；冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冷氣團來襲，部分地區下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象署說明，當北方的冷空氣往南推進，經過較暖的洋面時，會形成由一團團白雲連接起來的長條狀雲系，就像一條條長長的街道，所以稱為「雲街」，「雲街」延伸的方向也就是冷空氣的走向。

今日受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。氣象署稍早已經針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣6縣市發布低溫特報，今晚至明日上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率。