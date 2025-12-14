買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

▲陳重銘發文談ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）

0056和00878都是相當熱門的ETF，近日「不敗教主」陳重銘近日分享一則實際案例，點出持有大量0056、00878的股利數字。另外，他也說明了ETF能否節稅，「平準金跟資本利得的比例越高，你就可以繳越少的稅費」。

陳重銘在 臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文表示，許阿伯持有500張0056，一季可領到43.3萬元股利；他還有1200張00878，與500張0056的股利相加，最近一季就進帳91.3萬元，平均一天可花約1萬元。

陳重銘指出，許阿伯同時存兩檔，用意在於分散風險，00878是依「過去法」，挑選過去3年配息表現佳的成分股，0056則採「未來法」，鎖定未來高配息標的。

陳重銘也補充，若以最近5年報酬率來看，00878約為98.78%，0056約為96.55%，表現相近，幾乎都是翻倍成長，若當初投入3000萬元，帳面上等於賺了3000萬元。

陳重銘進一步說明，許多投資人關心ETF是否能節稅，關鍵在於股利中的「所得種類」，只要是平準金與財產交易所得，都是免稅。因此許阿伯43.3萬股利，只有19.45萬的「股利或盈餘所得」需要繳稅跟補充保費。

陳重銘也提醒，ETF每次配息，平準金、資本利得與股利所得的比例都不固定，通常要等投信的第二次公告，才可以看出當時的比例。理論上，「平準金跟資本利得的比例越高，你就可以繳越少的稅費」，但他也直言，平準金是自己的錢、資本利得是累積的老本，配得太多未必是好事。

對陳重銘而言，股利所得比例穩定且偏高，代表ETF選股精準、股息收入好，雖然要繳的稅費高，但就當作「愛國」。