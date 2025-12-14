12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

▲天蠍座與射手座未來一週人氣旺。（示意圖／資料照）
辰宇力☆2025.12.14～2025.12.21星象預測與12星座運勢
火星進入摩羯後，更重視秩序、規則、制度，商業談判、政治協商更具現實考量。金融市場可能出現消息型波動，食品價格、供應鏈、資源議題受到關注，投資操作宜保守。言論自由、資訊透明度受到關注，科技監管、資安議題再度成為焦點。聖誕節慶感逐步疊加，期待感上升，但花費更謹慎。
展望未來7日，#射手人氣爆棚。#金牛跨領域突破。#天蠍人脈提升。#白羊效率提升。#摩羯行動帶來改變。#獅子壓力帶來疲勞。#水瓶劃清界線。#天秤面對家庭議題。#處女投資保守。#雙魚調整感情期待。#雙子財務需謹慎。#巨蟹注意調整作息。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
白羊座 Aries（3/21～4/20）
行動效率提升，工作有明顯進展。財務穩中偏強。感情需避免急躁。
本週開運色：藍、綠
12/14（SUN）：陰 Cloudy
12/15（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/16（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/17（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/18（THU）：晴 Sunny
12/19（FRI）：晴 Sunny
12/20（SAT）：晴 Sunny
12/21（SUN）：暴雨 Rainy
金牛座 Taurus（4/21～5/20）
學習運佳，跨領域突破。感情易固執。財務避免冒進。
本週開運色：藍、藍綠
12/14（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/15（MON）：陰 Cloudy
12/16（TUE）：陰 Cloudy
12/17（WED）：陰 Cloudy
12/18（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/19（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/20（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/21（SUN）：晴 Sunny
雙子座 Gemini（5/21～6/21）
財務、借貸需審慎。財務需謹慎。感情深入交流，壓力略增。
本週開運色：紅紫、黃
12/14（SUN）：晴 Sunny
12/15（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/16（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/17（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/18（THU）：陰 Cloudy
12/19（FRI）：陰 Cloudy
12/20（SAT）：陰 Cloudy
12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
工作細節繁多但能完成。伴侶與合作關係受重視。健康需規律作息。
本週開運色：暗紅、褐紅
12/14（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/15（MON）：晴 Sunny
12/16（TUE）：晴 Sunny
12/17（WED）：晴 Sunny
12/18（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/19（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/20（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/21（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
獅子座 Leo（7/23～8/22）
工作量提升但能掌控，容易被看見。健康注意壓力性疲勞。
本週開運色：天藍、紫
12/14（SUN）：晴 Sunny
12/15（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/16（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/17（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/18（THU）：晴 Sunny
12/19（FRI）：晴 Sunny
12/20（SAT）：晴 Sunny
12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
處女座 Virgo（8/23～9/22）
創意力提升。感情穩定、互動正向。投資需保守，避免情緒化決策。
本週開運色：褐、墨綠
12/14（SUN）：晴 Sunny
12/15（MON）：晴 Sunny
12/16（TUE）：晴 Sunny
12/17（WED）：晴 Sunny
12/18（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/19（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/20（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/21（SUN）：晴Sunny
天秤座 Libra（9/23～10/23）
家庭或房產議題浮現。工作溝通增加且需耐心。感情偏務實風格。
本週開運色：紫、淺海綠
12/14（SUN）：陰 Cloudy
12/15（MON）：晴 Sunny
12/16（TUE）：晴 Sunny
12/17（WED）：晴 Sunny
12/18（THU）：晴 Sunny
12/19（FRI）：晴 Sunny
12/20（SAT）：晴 Sunny
12/21（SUN）：暴雨 Rainy
天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
人脈提升。財務規劃更進階。感情吸引力強但需避免壓迫感。
本週開運色：暖黃、橙紅
12/14（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/15（MON）：陰 Cloudy
12/16（TUE）：陰 Cloudy
12/17（WED）：陰 Cloudy
12/18（THU）：晴 Sunny
12/19（FRI）：晴 Sunny
12/20（SAT）：晴 Sunny
12/21（SUN）：晴 Sunny
射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
人氣爆棚。財務改善。感情更自在開放，可能有新的機會。
本週開運色：綠、黃
12/14（SUN）：晴 Sunny
12/15（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/16（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/17（WED）：晴時多雲Partly Cloudy
12/18（THU）：陰 Cloudy
12/19（FRI）：陰 Cloudy
12/20（SAT）：陰 Cloudy
12/21（SUN）：晴 Sunny
摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
行動力強，掌握主導權。適合啟動計畫。感情需避免太強勢。
本週開運色：粉玫瑰、藍
12/14（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/15（MON）：晴Sunny
12/16（TUE）：晴Sunny
12/17（WED）：晴Sunny
12/18（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/19（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/20（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/21（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
工作有突發任務。感情界線要清楚。
本週開運色：黃、藍
12/14（SUN）：晴 Sunny
12/15（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/16（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/17（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/18（THU）：晴 Sunny
12/19（FRI）：晴 Sunny
12/20（SAT）：晴 Sunny
12/21（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
團隊、人際順利。工作成果被看到。感情期待需對齊。
本週開運色：銀白、藍紫
12/14（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/15（MON）：晴 Sunny
12/16（TUE）：晴 Sunny
12/17（WED）：晴 Sunny
12/18（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/19（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/20（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/21（SUN）：晴 Sunny
