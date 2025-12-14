台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告

▲北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓，近日外牆高處竟「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市區驚見「蜘蛛人」？北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓，近日外牆高處竟「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」，由於位置不易前往、停留，讓民眾議論紛紛，「到底是怎麼上去塗鴉的？」不過，大樓管委會發現後氣炸，已經報警提告毀損。警方循線索追查，鎖定一名9年級生的謝姓男子，已通知他到案說明。

警方在12月10日接獲報案，林姓大樓主委指稱，這片位於中清路一段大樓高處的塗鴉，已嚴重影響建築物外觀及市容，決定向塗鴉客提出毀損告訴，希望能揪出這名「飛天大盜」。

▲警方初步鎖定一名23歲的謝姓男子涉有重嫌。（圖／民眾提供）



警方獲報後立即成立專案小組追查。經調閱周邊監視器，發現案發時間早在11月18日清晨5時許。員警根據塗鴉客留下的署名「雪糕刺客」進行訪查比對，初步鎖定一名23歲的謝姓男子涉有重嫌。不過，警方多次致電謝男，他均未接聽，目前已依法寄發書面通知，請他到案釐清案情。

第二分局分局長鍾承志對此特別呼籲，在建築物、公共設施或他人財物上任意噴漆塗鴉，不僅可能要負擔高額的修復費用，更已觸犯刑法毀損罪，將面臨刑事責任。