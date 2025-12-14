　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告

▲雪糕刺客。（圖／民眾提供）

▲北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓，近日外牆高處竟「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市區驚見「蜘蛛人」？北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓，近日外牆高處竟「憑空」冒出一大片黑白塗鴉，還署名「雪糕刺客」，由於位置不易前往、停留，讓民眾議論紛紛，「到底是怎麼上去塗鴉的？」不過，大樓管委會發現後氣炸，已經報警提告毀損。警方循線索追查，鎖定一名9年級生的謝姓男子，已通知他到案說明。

警方在12月10日接獲報案，林姓大樓主委指稱，這片位於中清路一段大樓高處的塗鴉，已嚴重影響建築物外觀及市容，決定向塗鴉客提出毀損告訴，希望能揪出這名「飛天大盜」。

▲雪糕刺客。（圖／民眾提供）

▲警方初步鎖定一名23歲的謝姓男子涉有重嫌。（圖／民眾提供）

警方獲報後立即成立專案小組追查。經調閱周邊監視器，發現案發時間早在11月18日清晨5時許。員警根據塗鴉客留下的署名「雪糕刺客」進行訪查比對，初步鎖定一名23歲的謝姓男子涉有重嫌。不過，警方多次致電謝男，他均未接聽，目前已依法寄發書面通知，請他到案釐清案情。

第二分局分局長鍾承志對此特別呼籲，在建築物、公共設施或他人財物上任意噴漆塗鴉，不僅可能要負擔高額的修復費用，更已觸犯刑法毀損罪，將面臨刑事責任。

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

中壢機車與小貨車碰撞！騎士捲車底...膝蓋骨折顏面撕裂傷

先賺900元卸心防！假投資設局「專人面交」　瑞芳警超商逮車手

持刀追2高中生進國小！屏東恐怖男酒後失控　有再犯之虞遭收押

富商砸7千萬買房貸款跳票　千萬頭期款遭建商沒收！提告結果曝

新北2派人馬KTV門口爆衝突！他比中指遭痛毆　6煞送辦

2度網購iPhone超商取貨付款　19歲女偷包裹被逮！還搜出喪屍煙彈

冷氣團來襲！熱心企業贊助暖暖包　大甲警：揪甘心

跟蹤沈伯洋父女錄影質問挨告　大叔到案：只是對時政表達看法

台中情侶清晨吵架…醋男見女友找異性到場暴怒！猛砸車吵醒鄰居

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

