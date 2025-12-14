　
社會 社會焦點 保障人權

驚險！新澳隧道黑車逆向「頂尖對決」　疑駕駛誤闖調撥車道

▲北上黑色轎車誤闖新澳北上隧道的南下調撥車道，才造成逆向行駛。（圖／擷取自《threads》）

▲北上黑色轎車誤闖新澳北上隧道的南下調撥車道，造成逆向行駛。（圖／擷取自《threads》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭新澳隧道日前驚現一輛黑色轎車逆向疾駛，遇上一整排對向車輛，險些釀成事故，十分驚險。公路單位表示，新澳南下隧道目前施工封閉，原本新澳北上隧道的兩個車道，調撥一個車道做為南下之用，北上的黑車駕駛疑一時不慎誤闖南下調撥車道，造成逆向行駛。隧道內調撥車道的寬度，無法容納兩輛車交會經過，除非黑車退到隧道口，或車子開上汽車道旁的人行道，才有可能勉強通過。

公路局南澳工務段指出，逆向事件發生於12日晚間近10時，當時天雨路滑視線不佳；由於新澳隧道南下隧道正進行排水管線改善工程封閉，北上的兩個車道中調撥一個車道供南下使用。初步研判，北上的黑車駕駛可能因未注意隧道口標誌或習慣性提前切換車道而誤闖南下調撥車道。

影片上傳社群後，引發網友熱議，紛紛留言「三寶」、「太誇張」、「頂尖對決」、「白癡」、「隧道撞車的話超可怕」。

隧道內的調撥車道寬度有限，無法容納兩車交會，若遇逆向情況，通常需退回隧道口或開上人行道才能通過。南澳工務段表示，隧道口已設置打叉與打勾標誌、地面標線及交通軟桿，並延伸雙黃線禁止變換車道，提醒駕駛務必留意指引。新澳隧道南下隧道排水管線改善工程預計明年3月完工，請駕駛注意行車安全，避免意外發生。

12/12 全台詐欺最新數據

宜蘭縣員山鄉雙埤路段近日發生私人魚池遭人擅自垂釣案件，魚池飼主發現魚量異常減少後向警方報案。宜蘭縣政府警察局宜蘭分局受理後，隨即調閱周邊監視器畫面進行追查，發現有3名大學生未經同意進入私人魚池垂釣，造成魚池內魚隻損失。

