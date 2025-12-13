　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泌尿醫衛生所辦公務「背包彈出大GG」！他一句話讓全場爆笑

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲泌尿科醫師戴定恩分享，近日前往衛生所辦公務，沒想到背包裡彈出巨大的生殖器模型。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

網搜小組／柯振中報導

泌尿科醫師戴定恩近日在社群分享一段公務日常，引發網友討論。他表示，自己前往衛生所辦公務，準備將公文收進背包時，背包竟突然彈出一個大型生殖器模型，離奇的場面令人爆笑不已，也讓他感嘆泌尿科醫師的日常常充滿意外場面。

戴定恩在臉書上分享，事發當下櫃台人員原本正在處理公文，突然看到巨型模型彈出，驚訝之情溢於言表；周遭同仁也露出「似乎看見不該看見的東西」的反應。為避免誤會，他立即解釋用途，並表示泌尿科醫師帶著此類模型十分常見。

戴定恩指出，他的說明讓現場迅速從驚嚇轉為輕鬆，衛生所內隨即笑聲四起，有職員笑稱「差點以為要進行消毒」，也有人戲稱背包彈力驚人。氣氛在短暫尷尬後轉為歡笑，成為現場意外的小插曲。

他說，整起事件雖然突如其來，但也再次顯示醫療工作者在日常中經常遇到各種超乎預期的情況。他自嘲，泌尿科醫師的工作彷彿是一場「社會觀察實境秀」，任何道具都有可能成為意外焦點。

戴定恩表示，該模型最後被放置在桌上，彷彿與事件無關，而現場人員也持續以輕鬆方式看待這段插曲。他笑稱，這個道具意外成為當天最能讓人提神的存在，讓原本平凡的行政流程，成為一段難忘的回憶。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陰莖彎曲是非常普遍的現象，但部分男性還是會擔心「彎過頭」。泌尿科醫師高銘鴻在臉書分享，陰莖沒有完美的直線，大數據顯示，向下彎最常見，向左其次，向上比例較少，但在後天受傷個案中，向上彎風險最高；陰莖彎曲很正常，但角度若影響行房，或帶來焦慮，仍應進一步評估。

