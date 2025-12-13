今年首波冷氣團遲到　氣象署：平均抵達時間有延後趨勢

▲入冬首波大陸冷氣團報到。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

今天迎來入冬首波大陸冷氣團。中央氣象署表示，雖然歷史上也曾出現冷氣團延至1月才抵達，但今年的確比歷年平均明顯偏晚；在暖化影響下，冷事件（如冷氣團、寒流）普遍有「抵達時間延後」的趨勢，冬季季風的平均強度也隨之減弱。

每年入秋後，台灣就會逐漸受到東北季風等天氣系統影響，平均在11至12月會迎來首波大陸冷氣團（台北測站達14度）。根據氣象署統計，1951年至2023年首波冷氣團平均落在「11月9日至12月12日」，最早為1957年的10月8日，最晚則是在1995年的1月4日，而去年則是在11月29日報到，前年則是落在11月中旬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署表示，近年冷氣團確實有逐漸晚到的趨勢，若以1980年為分界，1950到1980年平均為11月17日，而1980年至今平均為12月2日，相差2周以上；而今年截至12月中才迎來首波冷氣團，晚於歷年平均。

不只冷氣團報到時間延後，根據氣象署統計，今年10月全台平均氣溫高達27.4度，較氣候平均值25.2度高出2.2度，創1951年以來同期新高，且全台17個測站均達同期最高，其中，台北站10月高溫達35度以上的日數就有9天，達同期最多。

氣象署氣候預報科長羅資婷表示，1951年至2024年首波大陸冷氣團報到平均時間為11月26日，11月9日至12月12日都屬於正常範圍區間，今年確實稍晚於平均值，但也未相差太多。

她指出，全球暖化使平均氣溫上升，近10年秋季明顯偏暖，冷事件抵達時間也比過去更晚，冬季季風平均強度下降，10月影響台灣的機會也因此減少。

羅資婷補充，從歷史資料來看，1981年前仍曾有冷氣團在10月報到，但自1982年起就全部落在11月之後。若比較1980年前後各30年的資料，冷氣團到來時間確實有延後的趨勢，但這並非逐年規律地延後，而是長期平均值的結果。