奈良美智10年巡展抵嘉　「凋謝的花（2020版）首度台灣亮相

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

▲▼ 奈良美智10年巡展在嘉義展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本知名藝術家奈良美智舉辦在台10年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，第5站前往嘉義縣新港鄉展出，今12日在新港文化館25號倉庫盛大開展。

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

展覽由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局共同主辦，北回化學股份有限公司贊助。展出繪畫、素描、攝影、陶器共72件創作，涵蓋奈良美智早期素描、台南隔離期間的創作及多件大型繪畫。

展出亮點之一是奈良美智以1994年「凋謝的花」為基礎，在2020年重新創作「凋謝的花（2020版）」，此作品首次在台展出，嘉義縣成為首度公開亮相的地點。

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在具有歷史風貌的新港文化館25號倉庫展出，將「朦朧潮濕的一天」女孩形象結合阿里山太平雲梯的黃昏雲海，呈現嘉義獨特的自然景致。

奈良美智表示，自己出生於日本青森縣，青森縣跟嘉義縣一樣以農業為主，因此選擇具有農業意象的倉庫作為展場，透過昏暗空間配置，讓觀眾在安靜氛圍中與作品一對一對話。

他也提到自己與嘉義的緣分，2014年在台北觀賞電影「KANO」後深受感動，隔年便造訪嘉義，前往紀念碑與噴水池等地。他進一步表示，提到嘉義也會讓人想起近代美術前輩陳澄波，其曾赴日留學，返台後將台灣元素融入創作，具有重要的藝術史意義。

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

文化總會祕書長李厚慶表示，奈良美智老師親自參與布展， 每次巡展都是獨一無二的展出，這次帶來72幅作品與大家見面，是很棒的觀展機會。

翁章梁指出，喜歡奈良美智老師的朋友即日起到明年5月都可以到新港參觀畫作，其中「凋謝的花(2020版)」更是首次在台亮相，歡迎大家把握時間到新港欣賞大師作品。

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

展場周邊設置周邊商品販售點，地點位於「新港客廳」對面，展售T恤、毛巾、玻璃杯、工具袋、襪子、銀色包袋等人氣商品，民眾也可在官方線上商店選購展覽周邊。

展期至 2026 年 5 月 17 日，採線上預約制，更多展覽資訊請鎖定奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。

▲▼ 奈良美智10年巡展抵嘉，「凋謝的花(2020版)」首度在台展出 。（圖／文化總會、嘉義縣政府提供）

更多新聞
快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

嘉義高山茶都12/13盛大開展

嘉義高山茶都12/13盛大開展

「2025 高山茶都．嘉義」12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大展出，今9日舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁、代言人張齡予共同曝光兩大亮點，翁章梁強調，喝了茶不要只是停留在會場，真的可以走進山裡好好享受一杯茶，以及孕育高山茶的悠然環境。

奈良美智PO賴清德生日賀卡　笑「其實我們同齡」

奈良美智PO賴清德生日賀卡　笑「其實我們同齡」

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

奈良美智巡展11／28起預約　嘉義縣＋北回化學力邀全新展品將曝光

嘉義福容voco酒店11/3-51111元續住一晚不含早

嘉義福容voco酒店11/3-51111元續住一晚不含早

奈良美智嘉義展覽凋謝的花藝術巡展新港文化

