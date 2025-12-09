　
地方 地方焦點

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025 高山茶都．嘉義」12月13日至21日在嘉義縣中埔穀倉農創園區盛大展出，今9日舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁、代言人張齡予共同曝光兩大亮點，翁章梁強調，喝了茶不要只是停留在會場，真的可以走進山裡好好享受一杯茶，以及孕育高山茶的悠然環境。

今包括翁章梁、立委陳冠廷、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔、文觀局長徐佩鈴等人出席開幕記者會，廣邀全國民眾來嘉喝茶。

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）
 
文化觀光局指出，今年以「一杯茶，走進一座山」為策畫概念，透過品茗、展覽、互動、體驗等方式，引導民眾在茶香與光影之間，理解茶文化如何與生活緊密相連。

翁章梁、張齡予首先公開亮點沉浸式展館「山之境」，以漂流木構築神木意象，搭配光影投射、霧氣、茶香與樂音，以五感交織出宛如置身山林的沉浸式體驗，濃縮展現嘉義高山茶背後的山林環境與自然風貌。

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）
 
另一大亮點，假日限定的茶食快閃活動「茶之味」則以「吸睛外觀、創新品項、百變茶香」為主軸，邀集青年品牌、新創甜點與青年茶農推出茶酒特調、茶香甜點及創意輕食，打造兼具拍照吸引力與充滿分享亮點的限定企劃，今記者會上花式調酒師也獻上精彩現場特調茶酒，吸引眾人目光。

李碧雲指出，中埔穀倉不僅保留了原本的故事，又加進了新的元素，到此品茗一杯茶，喝下人情、故事、藝術文化結合的美，在每年用心規劃、推廣下，樂見遊客越來越多。

黃貞瑜表示，因為高山茶都的緣故，嘉義人把茶的底蘊從身上散發出來，也因此各個年齡層都可以喝到好茶、好咖啡，農會也加進行銷行列，山海區都買得到各自的農特產，高山茶都更是一年比一年精彩。

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，「高山茶都．嘉義」已成為嘉義縣年度重要的文化觀光品牌，今年與在地茶人、青年茶農與茶業協會合作，由社區居民與茶藝師親自布置茶席與展區空間，透過在地茶人的巧思與手感設計，呈現各區獨有的生活風景，感受每個社區與阿里山風土共同生長的特色與魅力。

翁章梁說，縣府持續推廣高山茶，令茶葉走進了許多家庭，很多人也喜歡以茶會友，口耳相傳好茶提升口碑，今年高山茶都規劃更具有人文風情及時尚風格，喝完茶再到山區走走步道、賞美景，會發現更多寶藏。

▲▼ 「2025 高山茶都．嘉義」12月13日盛大展出，翁章梁、張齡予今開箱兩大亮點 。（圖／記者翁伊森攝）

文觀局指出，園區內還有由設計團隊以山徑、林相打造的光影廊道，從入口開始到每一個茶席空間，都呈現了嘉義獨特的風土與韻味。戶外舞臺也安排了世界音樂及茶文化展演，為活動帶來更多亮點。

高山茶都嘉義展覽茶文化茶食快閃沉浸體驗

