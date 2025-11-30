奈良美智想看《大濛》　「國民黨政府對人民思想言論鎮壓時代」

▲奈良美智表示，他現在最想看的台灣電影就是《大濛》。（圖／奈良美智社群平台Ｘ）



記者陶本和／台北報導

在台灣電影《大濛》上映之初，總統賴清德、文化總會特別包場觀看；賴清德看完後說，在大濛大霧的年代，很多人可能什麼都沒有，想走出那個濃霧。對此，日本知名藝術家奈良美智昨天（29日）透過社群平台表示，他現在最想看的台灣電影就是《大濛》，描寫了民國40年代，國民黨政府對人民思想與言論鎮壓的白色恐怖時代，平民百姓的故事。

賴清德日前包場看完《大濛》後表示，自己看完電影感動泛淚，他說，電影發生的時候，是他剛出生的年代，「我很期待看這部電影，看完之後很感動」。

值得一提的是，2025金馬獎（金馬62）頒獎典禮日前落幕，入圍名單中以《大濛》11項提名成為入圍大贏家，並拿下金馬獎本屆最佳劇情片大獎。賴清德則在臉書上表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者；他說，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見。

除了賴清德喜歡這部電影，知名藝術家奈良美智昨天（29日）透過社群平台表示，他現在最想看的台灣電影就是《大濛》，描寫了民國40年代，國民黨政府對人民思想與言論鎮壓的白色恐怖時代，平民百姓的故事。

▼第62屆金馬獎，大濛慶功宴。（資料照／記者李毓康攝）

