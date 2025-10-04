女學生到家學書法　上完課「垃圾桶有保險套」！正宮撿到氣炸了

▲男子與女學生在家學書法、畫畫，上完課垃圾桶出現保險套。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名男子阿勇（化名）先前與女學生小綺（化名）在家中學習書法、畫畫，怎料上完課以後竟發生不倫戀、數度發生性關係。正宮阿雪（化名）多次發現垃圾桶有保險套，氣得一狀告上法院，2人也因此被判賠10萬元。

根據判決書內容，阿勇與阿雪結婚至今超過30年，怎料阿雪2025年間打掃住處時，多次發現垃圾桶有用過的保險套，氣得將阿勇、小綺雙雙告上法院，控訴2人舉止親密、求償100萬元。

對此，阿勇則表示，他與小綺2024年3月認識，2人相識後僅有相約散步、聊天，且因為隔年要搬至左營，當時有向小綺告知，可以來新家拜訪，他可以教毛筆、畫畫，因此2人才相約買菜，並到新家吃飯、討論畫畫，並沒有踰矩的行為。

此外，2人曾做出勾手等親密行為被拍下，阿勇則對此宣稱，小綺面對男性長輩朋友時，都會自然牽手、勾手，並無曖昧或親密的意圖。至於家中的保險套，是他自慰以後所留下，並沒有跟小綺發生性關係。

高雄地院法官審理後認為，阿雪雖然在左營住處發現保險套，但只能證明阿勇曾使用過該保險套，不能證明是否為自用，或是跟其他人使用、對象為何人，不能以此證明阿勇、小綺曾發生性行為。

至於阿雪聲請鑑定保險套上的生物跡證，法官則表示，因為取得的時間太早，且取得時保險套在垃圾桶內，上方的生物跡證可能已遭汙染，該證據也可能因保存不良而變質，且阿雪取得該證據已超過半年，也有再度汙染的可能，難以認定鑑定結果的正確性，因此沒有必要鑑定。

法官審理後認定，阿雪並未提出其他證據，證明阿勇與小綺曾發生性關係，這部分的主張尚無可採。不過阿勇與小綺勾手的行為，則已逾越一般朋友的關係，法官衡量雙方的社會地位、經濟條件等情況後，判阿勇與小綺連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。