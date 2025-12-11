陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

▲羽田機場。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部繼11月15日以治安問題提醒中國公民避免前往日本後，12月11日再次發文提醒中國公民避免前往日本，理由是日本近期發生多起地震，後續可能有更大地震。

大陸外交部指出，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，「目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。」

大陸外交部還提到，日本有關部門公告稱後續或有更大地震。

大陸外交部說，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區，「如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

▼日本連續發生地震。（圖／路透）



大陸外交部11月15日才發出提醒，稱今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。

大陸外交部當時還強調，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。」

另據《央視》報導，在大陸外交部11月中發出旅遊提醒後，12月原計劃飛往日本的5548個大陸航班，已有904個確定取消，相當於約15.6萬個座位，取消比例達16%。

▼中日關係持續緊張。（圖／路透）

