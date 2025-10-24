陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

▲大陸反串網紅羅大美命案一審判決出爐。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省南陽市中級人民法院今（24）日作出「偽娘網紅羅大美」命案一審判決，主犯余金生因搶劫並殺害網紅羅大美（尚戰鋒）被判處死刑，同案兩名被告沙玉姣及楊恆分別被判死緩及十三年徒刑。這起案件歷時兩年，受害人家屬多次公開呼籲「還逝者一個公道」。

《紅星新聞》報導， 2025年10月24日，南陽市中級人民法院以搶劫罪、故意殺人罪數罪併罰，判處被告人余金生死刑；以搶劫罪判處沙玉姣死刑，緩期二年執行；以搶劫罪判處楊恆有期徒刑十三年。法院並依法對三人剝奪政治權利、沒收財產，並責令退賠被害人親屬經濟損失。

法院查明，余金生與受害人尚戰鋒相識後，知其為「網紅」且經濟寬裕，遂夥同同居女友沙玉姣及同夥楊恆多次商議搶劫。2023年7月5日，楊恆受指使以微信誘騙尚戰鋒前往余金生住處，余金生隨即將其捆綁控制，並與沙玉姣一同將尚戰鋒轉移至南召縣一處民房囚禁。

期間，二人以恐嚇手段逼迫受害人轉帳200餘萬元（人民幣，下同）。7月7日凌晨，余金生為滅口，先以衣物勒頸再以短刀割刺致尚戰鋒死亡，隨後將屍體掩埋於紅薯窖中。

法院認為，三人以非法佔有為目的，採取暴力手段搶劫他人財物，數額特別巨大，構成搶劫罪；余金生在搶劫後殺人滅口，另構成故意殺人罪，依法判處死刑。

公開資訊顯示，羅大美原名尚戰鋒，以「反串女性」形象活躍於社交平台，粉絲數逾300萬。其死訊震驚網路，遺體從案發後已停放太平間兩年。