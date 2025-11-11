偽娘古蹟露下體自拍！上傳收費網站賺1萬9　繳5萬罰金免關

▲偽娘公然自拍猥褻照片，再上網吸引付費閱覽，觸犯妨害風化罪遭判拘役。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

偽娘saki年初跑到台北市古蹟「林安泰古厝」，拍攝自摸生殖器的裸露照片，放到付費網站供人觀賞，2個月不到，就賺進約1萬9069元。台北地院判決認定saki觸犯公然猥褻罪，上傳網路的露點照收入全數沒收，並依法判處拘役50天，saki已在日前撤回上訴，並到台北地檢署繳交易科罰金5萬元。

台灣近年出現不少網黃，以大膽裸露照片吸引網友目光，年僅29歲的saki因為經常穿著裙裝、褲裝在自己的工作地點，或是車站、百貨公司等人來人往的公共場合，大膽露出下體拍攝撫摸照而小有名氣，但也引起多元性別認同群體的反彈。

今年1月5日下午，saki到位於台北市中山區的林安泰古厝園區內，把生殖器撈出褲外，並拍下自己用手撫摸的照片後，在當晚就上傳到自己的FansOne及推特帳號，並接受網友贊助、付費訂閱，累計到2月間收入1萬7069元，另外獲得贊助2000元。

有民眾看不下去古蹟遭褻瀆，向市政府提出告發，檢察官依妨害風化罪章中的意圖營利公然猥褻罪提起公訴後，法院判處saki拘役50天、得易科罰金，同時諭知犯罪所得全數沒收，案件一度要上訴二審，但經當事人撤回後確定。