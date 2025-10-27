穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

▲長榮中學高二學生在中研院南部分院農生中心操作質譜儀，觀察作物栽培與組織培養實驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學習不只發生在教室，知識也不只存在於書本裡，長榮中學高二自然組學生於10月23日舉行整日「科學實境活動」，前往中研院南部分院農業生物科技研究中心、國家地震中心及內政部建築研究所風洞實驗室，進行校外科學實境課程，將課堂知識延伸至真實科研現場。

此次活動由數理實驗班導師黃怡倩老師主導課程設計，並結合數學科與自然科教師共同規劃。黃老師長年推動探究與實作課程，本年度更榮獲全國生物科展第一名指導教師殊榮，將研究導向精神融入教學現場，帶領學生以行動體驗科學。

上午課程於中研院南部分院農生中心展開，學生分組進行三項模組體驗，包括質譜儀操作、溫室作物觀察與栽培設計，以及組織培養儀器操作與切片觀察，透過儀器實作與專業講解，直面當代農業生技研究現場，強化探究思維與跨科整合能力。

下午行程轉向工程與地球科學領域。學生參訪國家地震中心，由研究人員介紹台灣地震活動分佈及強震即時預警系統運作，並在地震模擬平台親眼見證建築物搖晃情況，理解結構安全與抗震設計的重要性。隨後前往風洞實驗室，觀摩建築模型在不同風壓與降雨模擬下的受力情形，深入了解氣候變遷下都市建築的耐風雨策略與綠建築概念。

學生回饋表示：「在地震中心看到警報系統如何在幾秒內啟動，是課本上看不到的真實體驗。」、「風洞實驗比想像震撼，看著建築模型晃動，才知道科學如此貼近生活。」

長榮中學校長許德勝表示：「教育的本質在於引導學生以行動探索真實世界。透過數理實驗班的實境課程，學生能在與研究人員互動、觀察實驗現象中培養問題意識與解決能力，理解科學對社會與永續發展的價值。」