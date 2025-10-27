　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

▲長榮中學高二學生在中研院南部分院農生中心操作質譜儀，觀察作物栽培與組織培養實驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲長榮中學高二學生在中研院南部分院農生中心操作質譜儀，觀察作物栽培與組織培養實驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學習不只發生在教室，知識也不只存在於書本裡，長榮中學高二自然組學生於10月23日舉行整日「科學實境活動」，前往中研院南部分院農業生物科技研究中心、國家地震中心及內政部建築研究所風洞實驗室，進行校外科學實境課程，將課堂知識延伸至真實科研現場。

此次活動由數理實驗班導師黃怡倩老師主導課程設計，並結合數學科與自然科教師共同規劃。黃老師長年推動探究與實作課程，本年度更榮獲全國生物科展第一名指導教師殊榮，將研究導向精神融入教學現場，帶領學生以行動體驗科學。

上午課程於中研院南部分院農生中心展開，學生分組進行三項模組體驗，包括質譜儀操作、溫室作物觀察與栽培設計，以及組織培養儀器操作與切片觀察，透過儀器實作與專業講解，直面當代農業生技研究現場，強化探究思維與跨科整合能力。

▲長榮中學高二學生在中研院南部分院農生中心操作質譜儀，觀察作物栽培與組織培養實驗。（記者林東良翻攝，下同）

下午行程轉向工程與地球科學領域。學生參訪國家地震中心，由研究人員介紹台灣地震活動分佈及強震即時預警系統運作，並在地震模擬平台親眼見證建築物搖晃情況，理解結構安全與抗震設計的重要性。隨後前往風洞實驗室，觀摩建築模型在不同風壓與降雨模擬下的受力情形，深入了解氣候變遷下都市建築的耐風雨策略與綠建築概念。

學生回饋表示：「在地震中心看到警報系統如何在幾秒內啟動，是課本上看不到的真實體驗。」、「風洞實驗比想像震撼，看著建築模型晃動，才知道科學如此貼近生活。」

▲長榮中學高二學生在中研院南部分院農生中心操作質譜儀，觀察作物栽培與組織培養實驗。（記者林東良翻攝，下同）

長榮中學校長許德勝表示：「教育的本質在於引導學生以行動探索真實世界。透過數理實驗班的實境課程，學生能在與研究人員互動、觀察實驗現象中培養問題意識與解決能力，理解科學對社會與永續發展的價值。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環河南路驚悚車禍！瓦斯行外送員身亡
張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」
明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在
炸KK園區！緬軍連4天「爆破詐騙集團」　碎片噴到泰國
快訊／改款降價了！TOYOTA「新bZ4X電動休旅」台灣上市
快訊／沉寂5個月！陳零九穿白上衣現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　獲入圍地方創生大賞肯定

屏東男術後滲血口吐鮮血閃燈求援　內埔警火速送醫救命

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

世總再展大愛！募集838萬善款　捐助馬太鞍溪受災戶重建家園

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票、iPhone17pro　員工爽翻

因鄭成功結緣！　黃偉哲首訪日本平戶市推介台南優質農特產

挑戰極限！　台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

不讓弱勢孩子孤軍奮戰！　崑山科大助學網1300人申請就貸、募款

遠百成功店高層複合建築實地踏勘　南消七大隊無線電中繼強化救災通訊

深夜開AB車進白河拜廟祈福　男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　獲入圍地方創生大賞肯定

屏東男術後滲血口吐鮮血閃燈求援　內埔警火速送醫救命

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

世總再展大愛！募集838萬善款　捐助馬太鞍溪受災戶重建家園

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票、iPhone17pro　員工爽翻

因鄭成功結緣！　黃偉哲首訪日本平戶市推介台南優質農特產

挑戰極限！　台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

不讓弱勢孩子孤軍奮戰！　崑山科大助學網1300人申請就貸、募款

遠百成功店高層複合建築實地踏勘　南消七大隊無線電中繼強化救災通訊

深夜開AB車進白河拜廟祈福　男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

愛雅懷孕5個月「3部位變黑了」！崩潰吐最尷尬問題：以前從沒遇過

扯！美警無視槍擊命案報案　從容領錢「爽嗑披薩2小時」挨告瀆職

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

黃韻玲愛兒組樂團！認了昔想擺脫標籤「音樂課被逼彈琴」　神似沈光遠遭虧

鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」　恐因北韓外務相訪俄撲空　

萬華驚悚車禍！貨車左轉與機車相撞　瓦斯行外送員不治

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

地方熱門新聞

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

豬場廚餘蒸煮紀錄空白！環保局：將一對一監管

台中豬場爆「無照誤診」　豬農幫獸醫佐喊冤

南消結合保育季宣導居家防火意識

挑戰極限！台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

集集半程國際馬拉松開放報名

深夜開AB車進白河拜廟祈福男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

馬光中醫家庭日1200人響應！嗨抽機票員工爽翻

中華醫大57週年校慶公佈傑出校友9人獲選成華醫之光受表揚

遠百成功店高層複合建築實地踏勘南消七大隊強化救災通訊

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

遭指避查豬瘟物流車　嘉里大榮喊冤誤會

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

更多熱門

相關新聞

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

為協助國中學生提早探索職涯方向，台南市教育局創新推動「國中技藝或職業試探在地特色課後課程」，結合鄰近技專校院與在地產業資源，讓學生在正式課程外動手實作、體驗技職學習的魅力。

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

孩子聚焦顯微鏡世界長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

孩子聚焦顯微鏡世界長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

全台最悠久高校長榮中學140週年88歲校友返校揭碑

全台最悠久高校長榮中學140週年88歲校友返校揭碑

大巨蛋圓夢之旅！花蓮小將北上拓視野

大巨蛋圓夢之旅！花蓮小將北上拓視野

關鍵字：

長榮中學數理實驗班探索農生地球科學

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面