助理費修法後沒請助理一樣撥款補助？　立法院：依法執行

▲司法法制委員會邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並審查委員許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委王義川問到，若按照藍委陳玉珍的提案，立委很可能都不請助理了，這樣立院是否還是會撥款給立委？立法院副秘書長張裕榮表示，該法中的「聘用若干人」，是否有無包括「零人」，還需解釋，但若法案通過，是否撥款就「依法執行」。

陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

王義川質詢時問張裕榮，陳玉珍等28名藍委的提案，有看過嗎？張裕榮回應，大概有看過一下；王義川接著問，立法院公費助理的酬金，當時編的目的是什麼？張裕榮說，公費助理是非常重要的，協助委員的職務，委員行使法定職權時，助理都可以協助他。

王義川說，如果助理酬金都由委員統籌運用，按照陳玉珍的提案，有沒有規定立委一定要聘請委員助理？張裕榮回應，如果法案三讀通過了，就會按照這個法來處理；王義川激動說，那提案就寫「若干人」啊！那就要你們執行啊；張裕榮說，這部分應該是比較初步的規定。王義川嗆，如果就是若干人啊！張裕榮說，「如果是法定強制的要求，我們行政..」。

王義川接著說，那他聘請零人呢？那這樣跟你們送到立法院審議的預算就有衝突，譬如115年編列113位立委，每個立委8-14人的立委相關費用共約1年8億8千多萬，若在陳玉珍的提案通過後、立委都不聘助理，那立院是否要撥款給立委？

張裕榮回應，如果法通過後，相關的預算會再調整，該法的前提是「聘用若干人」，有無包括「零人」有解釋空間。王義川再說，那立委很可能就報零人啊 ，助理都不請了，立法院能怎麼樣？張裕榮回應，「尊重委員權利」。

王義川問，所以如果委員都不請助理，錢一樣照撥？張裕榮說，有兩個要件，第一就是看當時的法律是怎樣，就是依法執行，另外也是要尊重委員。

