地方 地方焦點

南消攜手中華安駕學會辦訓　80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

▲消防學員於安平沙地進行四驅越野實作訓練，全面提升駕駛控制力。（記者林東良翻攝，下同）

▲消防學員於安平沙地進行四驅越野實作訓練，全面提升駕駛控制力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升消防救災人員在惡劣地形中的行車安全與脫困能力，台南市消防局與中華安駕學會於12月1日至11日，在安平漁港遊艇碼頭旁沙地共同舉辦「特殊地形車輛安全駕駛訓練」。

本次課程共規劃4梯次、80名學員參與，不僅有南市消防人員，也吸引高雄市與南投縣消防人員報名，一同在沙地、斜坡、障礙路面上接受扎實挑戰。完成學科、術科並通過考核者，將取得「特殊地形越野車輛駕駛C級證書」。

▲消防學員於安平沙地進行四驅越野實作訓練，全面提升駕駛控制力。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練由中華安駕學會 i Taiwan Rally Team 理事長、素有「亞洲車神」之稱的陳和皇與專業教官團隊全程指導。團隊自1個月前便開始勘查場地、重機整地、規劃障礙與測試強度，並於課程中無償提供各式四驅車輛，讓學員實際體驗不同車款在特殊地形上的操控反應。在教官從旁緊盯與指導下，每位學員都能在最安全的環境中反覆試駕、學習脫困技巧，強化應對惡劣地形的駕駛判斷。

中華安駕學會表示，其使命是「讓消防、救災及軍事等特殊單位人員，在最危急環境中仍能保持最佳安全駕駛能力」。透過此次訓練，希望消防同仁未來面對道路崩塌、泥濘或阻斷時，能憑藉四驅車輛性能順利突破障礙，提升救災速度與安全。

▲消防學員於安平沙地進行四驅越野實作訓練，全面提升駕駛控制力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝中華安駕學會長期投入安全駕駛推廣，並透露學會今年特別邀請南市消防同仁參與亞洲拉力賽事，在比賽中拿下優異成績。消防同仁不僅擔任副駕，更在其他國家參賽隊伍受困時主動協助救援，展現專業能力，也讓台灣消防員的國際形象大幅提升。

▲消防學員於安平沙地進行四驅越野實作訓練，全面提升駕駛控制力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防車輛在出勤途中若遇道路受損或地形突變，往往會增加通行風險；而這次完整訓練讓同仁深刻理解四驅性能、越野技巧與脫困時機，有助於在未來執行任務時降低危險，提高整體救災效率。他強調，此次課程將成為消防局未來推動安全駕駛訓練的重要里程碑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南消攜手中華安駕學會辦訓　80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

南消攜手中華安駕學會辦訓　80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

