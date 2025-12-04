撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

▲啊潔是「蘋蘋澎澎」阿蘋的雙胞胎妹妹。（圖／翻攝自啊潔IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋的雙胞胎妹妹「啊潔」，分享搭捷運發生的小插曲，因為正值尖峰時刻，車廂內滿滿的人，車廂突然煞車，她重心不穩，胸部不小心撞到前方女生，對方非常兇狠地回頭，「瞬間覺得我好像要被踹了」，嚇得她趕緊道歉，沒想到女方態度180度大轉變。對此，網友笑喊「本斥但大。」

「啊潔」在IG、臉書PO出影片，「我差點在捷運上被踹，世界和平萬歲」，當時捷運車廂內人潮擁擠，和前方一名女生距離靠得很近，此時車廂突然煞車，她重心不穩，胸部撞到前方女子。對方當下立刻轉頭，表情相當兇狠，讓啊潔嚇了一跳，甚至一度覺得自己「好像要被踹了」。

她立刻道歉，還關心對方是否有受傷，「不好意思，我剛剛不小心這邊（胸部）撞到妳了，妳還好嗎？」沒想到對方表情瞬間從兇狠轉為靦腆，語氣也變得柔和，回覆她「沒事啦」，還笑著離開，讓啊潔直呼「世界和平！」

貼文曝光，網友瞬間秒懂，「本斥但大的真實體現」、「同樣的情境，我被撞也會靦腆」、「我懷疑你在炫耀，但是我沒有證據」、「因為妳請長輩出來和她道歉，對方當然要有禮貌啊」、「請問這邊排隊當防撞桿嗎？」