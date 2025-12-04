　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

▲▼ 。（圖／翻攝自啊潔IG）

▲啊潔是「蘋蘋澎澎」阿蘋的雙胞胎妹妹。（圖／翻攝自啊潔IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋的雙胞胎妹妹「啊潔」，分享搭捷運發生的小插曲，因為正值尖峰時刻，車廂內滿滿的人，車廂突然煞車，她重心不穩，胸部不小心撞到前方女生，對方非常兇狠地回頭，「瞬間覺得我好像要被踹了」，嚇得她趕緊道歉，沒想到女方態度180度大轉變。對此，網友笑喊「本斥但大。」

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

啊潔（@pio.jio_twins）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

「啊潔」在IG、臉書PO出影片，「我差點在捷運上被踹，世界和平萬歲」，當時捷運車廂內人潮擁擠，和前方一名女生距離靠得很近，此時車廂突然煞車，她重心不穩，胸部撞到前方女子。對方當下立刻轉頭，表情相當兇狠，讓啊潔嚇了一跳，甚至一度覺得自己「好像要被踹了」。

她立刻道歉，還關心對方是否有受傷，「不好意思，我剛剛不小心這邊（胸部）撞到妳了，妳還好嗎？」沒想到對方表情瞬間從兇狠轉為靦腆，語氣也變得柔和，回覆她「沒事啦」，還笑著離開，讓啊潔直呼「世界和平！」

貼文曝光，網友瞬間秒懂，「本斥但大的真實體現」、「同樣的情境，我被撞也會靦腆」、「我懷疑你在炫耀，但是我沒有證據」、「因為妳請長輩出來和她道歉，對方當然要有禮貌啊」、「請問這邊排隊當防撞桿嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

【包包掉衝鋒槍？！】黑輪攤全場傻住「凍結5秒」 平頭男操作嚇壞眾人

生活熱門新聞

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

2026馬年！　5生肖要小心

明再探12℃　下波變天時間曝

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

被綁架搶走550萬！網紅發聲：錢找不回來了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多熱門

相關新聞

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

因應三鶯線即將通車及環狀線、輕軌系統營運需求，新北大眾捷運股份有限公司宣布啟動114年度三鶯線暨既有路線人才招募甄試。本次預計錄取108名各類軌道專業人才，職缺涵蓋運務、維修、營運規劃及產業策略研究等多元領域，報名自即日起至12月14日（週日）晚上12時截止，該職務試用期滿起薪落在新臺幣6萬元至7萬5千元之間。

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

網紅「乘號」遭設局　被洗劫17萬顆泰達幣

家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG

家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG

YTR小象愛出門結婚「辣穿深V薄紗登記」

YTR小象愛出門結婚「辣穿深V薄紗登記」

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

關鍵字：

捷運尷尬YouTuber雙胞胎阿潔

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面