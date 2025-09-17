　
地方焦點

南消攜手烏山頭水庫辦理T-CERT觀摩演練　展現自主防災韌性

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化社區與關鍵基礎設施的防救災韌性，台南市消防局17日結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊），舉辦「台南市2025年度T-CERT分區觀摩演練」。

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

此次演練除台南市轄區11支T-CERT隊伍外，還邀請高雄市、嘉義縣、嘉義市消防局及所屬T-CERT隊伍共同參與，展現南市推動「自助、互助」防災理唸的具體成果。

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

演練模擬突發災害情境，完整呈現T-CERT五大核心程式，包括隊伍通報與任務分配、災情蒐集與現場指揮、輕型搜救與人員疏散、緊急救護與初期滅火，以及與消防單位的交接作業。模擬情境貼近烏山頭水庫周邊可能面臨的災情，考驗隊伍的臨場應變與協作能力。

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，演練目的在於強調「先自助、互助再公助」，透過政府引導與民間共同參與，持續深化台南市初期災害應變網路，讓T-CERT成為地方防災的先驅，守護市民生命財產安全。消防局長李明峯則指出，在消防能量有限的情況下，建立社區與基礎設施的自主防災系統至關重要，未來將持續攜手企業與民間力量，打造更堅實的防災體系。

▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局結合烏山頭水庫辦理T-CERT分區觀摩演練，展現自主防災能量。（記者林東良翻攝，下同）

南消烏山頭水庫觀摩演練自主防災韌性

