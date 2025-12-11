　
大陸 大陸焦點 特派現場

局地降溫將超10℃！　中國迎立冬以來「最大規模雨雪」

▲北京雪景。（圖／CFP）

▲北京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國北京11日起迎來新一輪寒流影響，中國大部地區將在未來三天出現明顯降溫，日平均氣溫普遍下降6至10℃，局地更將超過14℃。本週降溫過後，北方多地氣溫將創下半年來新低，0℃最低氣溫線預計南壓至長江沿線。同時，立冬以來最大規模的雨雪天氣也將展開，華北、黃淮中北部、內蒙古中部、東北中南部等地將迎來大範圍降雪，南方以降雨為主。

▲雪,下雪,雪景,北京下雪。（圖／CFP）

▲北京下雪。（圖／CFP）

據《央視新聞》報導，新一發寒流已於昨日先行影響新疆及內蒙古部分地區，新疆北部、內蒙古中部多地氣溫下降6至10℃，局部地區降幅超過12℃。今起三天，寒流將自西向東掃過中國大部，預計新疆北部、甘肅、陝西南部、華北西部與南部、東北地區等多地的降溫幅度可達12至14℃。

今天起，北方大部率先轉冷。山西、北京、天津、河北、山東、河南等地的最高氣溫明天將刷新下半年以來新低，0℃最高氣溫線將迅速南壓至華北一帶。太原、天津、石家莊氣溫僅在0℃上下，北京最高氣溫將降至零下3℃。

▲貴州雪3。（圖／視覺中國）

▲貴州雪景。（圖／CFP）

明後天，長江以南地區也將感受到明顯降溫。預計14日清晨，0℃最低氣溫線將推進至浙江南部、江西北部、湖北南部一帶。氣象部門提醒，民眾需注意溫差變化，及時增添衣物，防範感冒。

此外，由於此次寒流配合充足水氣，將帶來立冬以來最大規模的雨雪天氣過程。今起至13日，新疆、西北地區、華北、黃淮中北部、內蒙古中部、東北中南部等地將出現小到中雪或雨夾雪，部分地區有大雪，新增積雪可達2至8公分，局地可達10至15公分。

▲安徽雪景。（圖／CFP）

▲安徽雪景。（圖／CFP）

今天，新疆沿天山地區、南疆盆地、西北地區中東部、內蒙古西部、華北西部、黃淮西部等地部分區域將有小到中雪或雨夾雪；陝西中北部、新疆東部等地更有大雪。南方地區如甘肅南部、陝西南部、湖北西部、湖南西部、四川盆地北部、重慶東南部、貴州東部、廣西大部、海南島及台灣部分地區則將有小雨。

明天，西北地區東北部、內蒙古中部、東北南部、華北及黃淮等地將迎來新一輪降雪，內蒙古中部、山西中北部、河南中北部等地局部有大雪。江淮、江漢、江南及華南多地則以小到中雨為主，局部有大雨。

▲山東下雪。（圖／CFP）

▲山東下雪。（圖／CFP）

後天，新疆北疆北部及南疆西部山區、東北東部及南部、黃淮東部等地將持續出現小到中雪或雨夾雪，江淮、江南北部及中東部、華南等地則有小到中雨。

氣象專家提醒，北方需注意積雪與結冰對交通的影響，南方也需防範持續陰雨對出行及生活帶來的不便。

