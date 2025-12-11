　
政治

停砍公教年金朝野無共識　韓國瑜宣告送立法院會處理

▲韓國瑜宣告朝野對停砍退休人員所得替代率無法達共識，將《公務人員退休資遣撫卹法》第37、67條修正案送院會處理。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲韓國瑜宣告朝野對停砍退休人員所得替代率無法達共識，將《公務人員退休資遣撫卹法》第37條修正案等送院會處理。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（11日）上午召集朝野協商《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，會中藍、白黨團主張停砍公教退休人員所得替代率，綠黨團則批造成年金提早破產，而主管機關考試院、銓敘部也皆表達不支持，韓遂宣告無法達共識，全部送院會處理。

立法院司法法制委員會11月5日及6日分別審議各版本對《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》的修正案，並聚焦攸關停砍公教所得替代率的第37、38條條文，及第67條的物價調整機制，但針對是否應停止年改扣減、如何調整物價指數，朝野仍未有共識，送交黨團協商。因日前司法法制召委翁曉玲召集的朝野協商無共識，所以由韓國瑜今上午召集朝野協商。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨執政不斷削奪公教人員尊嚴、待遇跟退休保障，造成今天文官崩壞、人才崩解的灰犀牛直衝台灣而來，國考報考人數從30萬人跌到今年11萬人，所以停砍所得替代率才是真的改革，這並非要恢復2018年以前水準，而是砍過頭造成文官崩壞、找不到人才的危機，希望民進黨要知道公教是國家棟樑，要好好照顧。

民進黨團總召柯建銘說，要回頭把年金改革改回來，會造成年金提早破產，國民黨討好公教把國家制度破壞，造成年金提早破產，民進黨沒有辦法接受。

「不是要改回來，是停砍，因為已經砍太多。」民眾黨團副總召張啓楷指出，現在退休公教人員所得替代率已被砍3分之1，當初考試院提的版本是從8成開始砍，每年砍1%，但民進黨砍過頭，從7成5開始砍，每一年又多砍0.5（也就是1.5％），今年底已經比原來考試院「10年減10％」的規劃還多，所以砍過頭，可以停了，但沒有要恢復以前。

張啓楷也指出，經過大規模民調發現，這沒有世代問題，年輕人都支持，且很多現職公教都支持停砍。另外物價調整機制，民眾黨團主張只要（消費者物價指數CPI）超過5%，累計多少就要調多少（退撫金），然目前第67條的規定對公教非常不公平，因為勞保過了5%以後，超過6%、7%，就調6%、7%，但公教卻被限制，考試院設了很多條件，導致CPI超過5%卻只調3%。

考試院秘書長劉建忻回應，退撫基金不足額提撥的特性造成潛藏債務，國家現職業別保險跟退休基金有好多這樣狀況，即便這次沒完成修法停止調降所得替代率，都會造成執政者有非常大財務負擔，如果這次修法停止調降，也會造成退撫基金提前用完，所以立場是守護退撫基金盡量朝向永續，所以沒辦法支持。

銓敘部長施能傑也說，站在退撫基金立場，現在問題在不足額提撥，即使沒有這次的提早停止調降，基金可能在138年破產，如果再提早調降，大概會提早3至4年破產，這是嚴肅課題。銓敘部贊成退休者維持跟著CPI走，但如果要把現行制度修法成跟著現職人員調薪，真的不可行，因為隨現職調薪又隨CPI調整，會讓退休人員的退休金比現職還高，這更是不應該，所以銓敘部從基金角度，認為茲事體大，建議不應該提早停止調降。

施能傑發言完畢後，朝野黨團不做第二輪發言，韓國瑜宣告，該案（指第37、67條條文修正草案）無法達共識，全部送院會處理。

