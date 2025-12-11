青森7.6強震「震壞60公尺鐵塔」恐倒塌！　48戶居民緊急疏散

▲ 強震後鐵塔出現支柱損壞、螺栓掉落情形。（圖／翻攝自NTT東日本官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6強震，日本電信公司（NTT）青森八戶大樓屋頂的60公尺高鐵塔受損，支撐結構其中一根主要支柱發生斷裂，因存在倒塌風險，市府緊急對周邊48戶民宅發布避難指示。

【速報・随時情報更新】70mの『NTT鉄塔が損傷』 周辺48 世帯に避難指示 最大震度6強の八戸市で柱を支える複数のボルトが外れる ｜青森放送NEWS NNN https://t.co/h4ioD5AILz — RABニュース (@tw_rab_news) December 11, 2025

綜合TBS等日媒，這座建於1970年、高達60公尺的通訊鐵塔位於八戶市柏崎四丁目的NTT大樓頂部，在最大震度達6強的地震威力下，4根支撐柱中有一根出現斷裂情形。NTT東日本公司9日派出無人機確認後發現，除了主要支柱受損外，鐵塔還有多個螺栓掉落。

八戶市向周邊48戶居民發出疏散令，並逐一上門訪問通知受影響的住戶，附近的八戶工業高校和幼兒園都宣布停課。一名路過的高中生表示，「因為鐵塔快斷了，高中停課了。我是搭公車通勤，回家時會注意安全。」另一名學生則擔憂表示，「沒想到會發生這種事，確實會感到不安。」

為確保交通安全，八戶市國道45號、類家一丁目交叉路口至郵局前交叉路口之間禁止通行，造成周邊道路出現塞車狀況。

這座鐵塔在今年9月的定期檢查中並未發現任何異常。NTT東日本表示，修復工程預計需要約1個月時間，但開工日期尚未確定，目前仍在評估修復計畫中。