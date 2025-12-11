　
青森7.6強震「震壞60公尺鐵塔」恐倒塌！　48戶居民緊急疏散

▲▼ 。（圖／翻攝自NTT東日本官網）

▲ 強震後鐵塔出現支柱損壞、螺栓掉落情形。（圖／翻攝自NTT東日本官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6強震，日本電信公司（NTT）青森八戶大樓屋頂的60公尺高鐵塔受損，支撐結構其中一根主要支柱發生斷裂，因存在倒塌風險，市府緊急對周邊48戶民宅發布避難指示。

綜合TBS等日媒，這座建於1970年、高達60公尺的通訊鐵塔位於八戶市柏崎四丁目的NTT大樓頂部，在最大震度達6強的地震威力下，4根支撐柱中有一根出現斷裂情形。NTT東日本公司9日派出無人機確認後發現，除了主要支柱受損外，鐵塔還有多個螺栓掉落。

八戶市向周邊48戶居民發出疏散令，並逐一上門訪問通知受影響的住戶，附近的八戶工業高校和幼兒園都宣布停課。一名路過的高中生表示，「因為鐵塔快斷了，高中停課了。我是搭公車通勤，回家時會注意安全。」另一名學生則擔憂表示，「沒想到會發生這種事，確實會感到不安。」

為確保交通安全，八戶市國道45號、類家一丁目交叉路口至郵局前交叉路口之間禁止通行，造成周邊道路出現塞車狀況。

這座鐵塔在今年9月的定期檢查中並未發現任何異常。NTT東日本表示，修復工程預計需要約1個月時間，但開工日期尚未確定，目前仍在評估修復計畫中。

12/09

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

比TNT猛1.8倍！　國防部5.9億採購「海掃更炸藥」是什麼？

中、俄轟炸機威脅日本！美軍「緊急出動」B-52反制　日政府高度關切

川普扣押油輪！美軍「空降登船」畫面曝　委內瑞拉痛批：海盜行為

車子突然沒油父子受困「鱷魚沼澤」　爸崩潰求救：鱷魚都餓了

丹麥首度列美國為潛在安全風險　點名中俄構成挑戰

川普金卡上路！付3千萬可拿美國合法身分　川普：更強大綠卡

逾50萬人避難！火箭彈猛襲泰醫院　柬10平民喪生「包括1嬰兒」

《富比世》百大最具影響力女性！高市早苗「勇奪第3」　曝獲選原因

青森7.6強震「震壞60公尺鐵塔」恐倒塌！　48戶居民緊急疏散

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

日中緊張　高市早苗：盡速見川普

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本青森縣東側外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，八戶市觀測到震度6強的搖晃，岩手縣久慈市也觀測到70公分高的海嘯，居民們趁深夜緊急前往高處避難，不少人湧入避難中心或是到超商搶購

日本青森強震　地殼位移9公分

日本青森強震　地殼位移9公分

日本青森強震　東北新幹線部分停駛

日本青森強震　東北新幹線部分停駛

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

青森強震！赴日旅遊「下載1款APP」

青森強震！赴日旅遊「下載1款APP」

強震鐵塔損壞避難指示八戶市NTT

年輕人5大最厭惡的員工福利

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸男飛無人機意外拍到崖洞乾屍！

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

說話不算話星座Top 3 ！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

