社會 社會焦點 保障人權

高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死！解剖查死因　父、弟哀痛到場

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄市鳥松區上月29日下午驚傳恐怖命案，43歲劉姓男子因感情糾紛，情緒失控之下持剪刀朝50歲妻子猛刺，造成妻子失血過多身亡。檢方今（4）日下午進行解剖相驗，死者的爸爸及弟弟悲痛到場，神情哀戚、不發一語。至於詳細死因，尚待結果出爐。

▲▼高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死！今解剖查死因　父、弟哀痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死，父、弟哀痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼ 高雄43歲男持剪刀殘殺妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄烏松區一名43歲男持剪刀殘殺妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，劉男與死者妻子合開一間直播公司，販賣餅乾跟水產類，現在是分居狀態，且死者曾聲請家暴保護令獲准。11月29日下午，死者告知友人要返回烏松區的住處拿東西，但就此失聯。友人擔心出事決定報警，員警破門而入後，驚見倒在血泊中的劉妻，早已沒了呼吸。

▲▼ 高雄43歲男持剪刀殘殺妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲劉男（紅圈處）與妻子合開直播公司賣產品，卻殘忍奪取對方性命。

檢警初步相驗，劉妻頭、臉、頸、胸、腹多處中刀，今日下午進行解剖複驗，警方帶了大批證物到場，試圖還原當時狀況，死者的爸爸及弟弟則是神情哀戚現身認屍，現場不發一語。

▲▼高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死！今解剖查死因　父、弟哀痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死！警方帶來大量證物。（圖／記者陳宏瑞攝）

劉男在案發後從住處窗戶翻出逃跑，員警立刻循線搜索其蹤跡，當晚10時許，於住處附近的一處墓園找到藏匿的劉男，逮捕到案。移送地檢署複訊，劉男遭檢方依殺人罪向法院聲押獲准。

▲▼ 高雄43歲男持剪刀殘殺妻子。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

