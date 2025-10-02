拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

▲公館圓環拆除後車多擁擠，行人穿越道號誌時間過短。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府花17天火速拆除公館圓環，但9月30日迎來首個上班日時，民怨四起；後續經過連日監測及調整後，已逐步改善。台北市長蔣萬安今（2日）下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口是「該做的事情」，盼市府團隊不要因外界質疑而陷入「父子騎驢」困境；他也提醒「行百里者半九十」，即使今天交通有基本的順暢，但仍然不能鬆懈。

公館圓環拆除後，在9月30日迎來第一天的上班日，觀察監測上下班尖峰時段後，10月1日、2日早上持續監測，也即刻調整，不管是路型改造、號誌秒數調整、車道變化等，「今天上午尖峰時段，大致上有回到公館圓環拆除前的水準」。

蔣萬安說，還會持續監測，整個大型路型改造的工程都要至少2周到1個月的時間持續每一天做修正優化。

針對圓環拆除通車後至今，基隆路與羅斯福路口的事故統計，交通大隊今在交通會報中指出，依照過往成案標準，拆除後上路至今4天，平均每天僅0.25案，比以往圓環還在時日平均0.756案明顯較低。

另外，交通局說明，從車流量數據觀察，已經恢復與拆圓環前的水準，甚至福和橋下橋公車通行速度比還低，同仁為了澄清外界質疑、甚至專門開車實測的數據。

公運處也說，公車目前通行已恢復拆圓環前的水準，福和橋下橋公車甚至更快。交通局強調，目前雖有改善，但仍要為明天連假前、周五下班尖峰增加的車流，戒慎因應。

蔣萬安表示，公館圓環連續7年是台北交通事故發生率最高的路口，「拆除圓環改為正交路口是該做的事、不要因為一些外界不實的質疑，就陷入父子騎驢的困境」。

蔣萬安也肯定交通局、工務局、警察局等相關單位將原本預計65天的工期大幅縮短為17天內完工；拆除後，同仁也每天監測路況、討論對策，目前觀測到的改善效果已回到圓環拆除以前的水準，除了感謝同仁連夜的努力，也感謝所有市民朋友的體諒以及配合。

蔣萬安說，「行百里者半九十」，未來還須不斷地調整，尤其對於中秋連假前的車潮不能鬆懈。他指出，包含民眾反應的建議，在標誌、號誌、標線都還有精進優化的空間，以羅斯福路公車專用道為例，當時至少花了2週的時間才上軌道。而明日將迎來中秋連假前的下班車潮，他也要求警察局在內相關單位加強協助路口疏導，以及提前做相關的宣導。