　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

▲公館圓環拆除後車多擁擠，行人穿越道號誌時間過短。（圖／記者林敬旻攝）

▲公館圓環拆除後車多擁擠，行人穿越道號誌時間過短。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府花17天火速拆除公館圓環，但9月30日迎來首個上班日時，民怨四起；後續經過連日監測及調整後，已逐步改善。台北市長蔣萬安今（2日）下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口是「該做的事情」，盼市府團隊不要因外界質疑而陷入「父子騎驢」困境；他也提醒「行百里者半九十」，即使今天交通有基本的順暢，但仍然不能鬆懈。

公館圓環拆除後，在9月30日迎來第一天的上班日，觀察監測上下班尖峰時段後，10月1日、2日早上持續監測，也即刻調整，不管是路型改造、號誌秒數調整、車道變化等，「今天上午尖峰時段，大致上有回到公館圓環拆除前的水準」。

蔣萬安說，還會持續監測，整個大型路型改造的工程都要至少2周到1個月的時間持續每一天做修正優化。

針對圓環拆除通車後至今，基隆路與羅斯福路口的事故統計，交通大隊今在交通會報中指出，依照過往成案標準，拆除後上路至今4天，平均每天僅0.25案，比以往圓環還在時日平均0.756案明顯較低。

另外，交通局說明，從車流量數據觀察，已經恢復與拆圓環前的水準，甚至福和橋下橋公車通行速度比還低，同仁為了澄清外界質疑、甚至專門開車實測的數據。

公運處也說，公車目前通行已恢復拆圓環前的水準，福和橋下橋公車甚至更快。交通局強調，目前雖有改善，但仍要為明天連假前、周五下班尖峰增加的車流，戒慎因應。

蔣萬安表示，公館圓環連續7年是台北交通事故發生率最高的路口，「拆除圓環改為正交路口是該做的事、不要因為一些外界不實的質疑，就陷入父子騎驢的困境」。

蔣萬安也肯定交通局、工務局、警察局等相關單位將原本預計65天的工期大幅縮短為17天內完工；拆除後，同仁也每天監測路況、討論對策，目前觀測到的改善效果已回到圓環拆除以前的水準，除了感謝同仁連夜的努力，也感謝所有市民朋友的體諒以及配合。

蔣萬安說，「行百里者半九十」，未來還須不斷地調整，尤其對於中秋連假前的車潮不能鬆懈。他指出，包含民眾反應的建議，在標誌、號誌、標線都還有精進優化的空間，以羅斯福路公車專用道為例，當時至少花了2週的時間才上軌道。而明日將迎來中秋連假前的下班車潮，他也要求警察局在內相關單位加強協助路口疏導，以及提前做相關的宣導。

▲公館圓環拆除後第二個上班日，湧入大量通勤車潮。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
11歲女童遭砍　傷勢曝光！
10年內2度隨機砍人！恐怖男2015年遭逮畫面曝
應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒
台中男突倒路中　3秒後慘遭車輾亡！驚悚畫面曝
65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

拆公館圓環惹民怨　蔣萬安：交通基本順暢仍不可鬆懈

非我國管制項目！　外交部：國營事業早已停止採購俄國原油、輕油

市長初選戰火升溫！高雄綠營4選將出招　他主張要蓋高雄大巨蛋

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

藍擬推光復重建條例　陳瑩：「修正代替新立法」讓資源最快到位

樂樂法利可以來台灣了！陸委會「幫忙背書」下成功解禁

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

確認受災戶安置意願　劉世芳：中繼宅、社宅等納考量

快訊／苗栗男隨機砍2童1男！「拒夜間訊問」明上午移送

新光三越南西周年慶首日爆買氣　35萬元滿額禮一小時換光

澎湖漁船七美外海失去動力　海巡緊急救援助返港

LINE中秋節貼圖來了「8款免費下載」！喵嗚公園、兔子便利商店　

昔罵柯文哲圖利！郝龍斌這樣說　鄭麗文也回應曾批柯「比垃圾不如」

11歲女童遭刺「出現氣血胸」！傷勢嚴重插管治療　轉院至中醫大

轟MA追月！基隆身障中心中秋團圓　邱佩琳陪伴共度佳節

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

2度隨機砍人！苗栗男「10年前遭逮畫面曝」　辯：心情不好想砍人

張秀卿中秋打頭陣開唱！　「金曲嗨歌連飆」掀全場大合唱

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

政治熱門新聞

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金」

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團這樣說

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

更多熱門

相關新聞

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但該處地上權屬新光人壽；新壽今（2日）強調，已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識，喊話北市府同意。對此，台北市議員游淑慧痛批，「企業責任與良心何在？」如果新壽企圖挾輝達自重、情勒市府，她要勸蔣萬安市長拒絕情勒，就另覓他地、斷開新壽。

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

北北桃YouBike大當機　顏若芳要求：依約裁罰、協調補償方案

綠批公館塞車「蔣幹話」　北市府回擊了

綠批公館塞車「蔣幹話」　北市府回擊了

北北桃YouBike大當機！　交通局回應了

北北桃YouBike大當機！　交通局回應了

要求侯友宜爭取輝達落腳新北　她喊：別怕蔣萬安！橫刀奪愛才是愛

要求侯友宜爭取輝達落腳新北　她喊：別怕蔣萬安！橫刀奪愛才是愛

關鍵字：

蔣萬安公館圓環

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

苗栗男「手綁刀」隨機殺人！2女童、1男送醫急救

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面