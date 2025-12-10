限量發行！中央大學攜手國家公園署　推出2026「生跡」衛星影像月曆

▲中央大學蕭述三校長（左）和國家公園署王成機署長（右）共同發表「生跡」衛星影像月曆。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學太空及遙測研究中心與國家公園署攜手合作，推出2026年「生跡」衛星影像月曆，10日於中央大學亮相。國家公園署長王成機指出，「生跡」月曆是該署首次以衛星視角發行的月曆，透過衛星遙測技術，精準地繪出臺灣國家公園體系的「生命地圖」，為保育政策與永續發展提供科學依據，因限量發行勢必搶手。

中央大學校長蕭述三表示，中大2023年底成立全國首座「永續與綠能科技研究學院」，今年更榮獲「台灣十大永續典範大學獎」殊榮，展現以「人文關懷、永續發展」為核心的校務願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2026年「生跡」衛星影像月曆，捕捉臺灣各國家公園壯闊多變的樣貌。（圖／中大提供）

推出的2026年「生跡」衛星影像月曆，意指生命在大地上留下的足跡，運用先進的衛星遙測技術，拍攝50公分解析度的細緻光學影像，記錄臺灣各國家公園壯麗而多變的自然風貌。透過衛星視角，大家看到的不只是山脈的紋理、水系的延展，更是森林演替的節奏、物種棲地的變遷。

從玉山的台灣黑熊、雪霸的櫻花鉤吻鮭，到墾丁夜間綻放的棋盤腳花、台江濕地迎來的黑面琵鷺，每一頁月曆都講述著生命如何在環境中適應、延續與共生的故事。「生跡」提醒我們：自然並非一幅靜止的畫面，而是一張持續躍動的生命網絡。

▲太空及遙測研究中心曾國欣教授兼資源衛星接收站主持人說明，讓科技成為理解自然的新語言。（圖／記者楊淑媛攝）

製作團隊結合衛星影像與生態資料，將科學知識轉化為人人皆可欣賞、理解並引發思考的文化作品。期盼這本月曆能讓更多人感受到，自然資產從來不是理所當然，它需要長期的關注、理解與守護。

▲2026「生跡」衛星影像月曆亮相。（圖／中大提供）

臺灣的國家公園，是這塊土地最珍貴的自然瑰寶。它們孕育豐富的生物多樣性，維繫著水資源、氣候穩定與文化景觀。然而，在氣候變遷與人為壓力日益加劇的今日，這些自然資產正面臨前所未有的挑戰。藉由這本月曆，希望提醒社會大眾： 在這片土地上的每一片森林、每一條溪流、每一隻遷徙的鳥類，都與我們的生活緊密相連。守護自然，不僅是專業機構或學術單位的責任，更是全體社會共同的承諾與行動。