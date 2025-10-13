院長遭控自肥、嗆女職員「沒卵蛋」　央大回應了

▲若女職員不依葉的指示，葉便會怒罵含有性別歧視言語。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

中央大學管理學院管理學院院長葉錦徽葉為調整開銷帳目名目，對不從的職員，在其他主管面前，揚言「都殺了」「痛宰」等涉霸凌、甚對女職員怒罵「XXX是雞X」「沒卵蛋！」等有性別歧視言語，同時葉未經EMBA管委會同意，擅支用近千萬元結餘款帶團出國考察。遭人踢爆後，校方展開調查，將召開教評會審議處理。

然而紙包不住火，葉、朱夫妻之實終為外人知曉，一位不願具名的國立大學教授痛批：「這是學術界的恥辱！教評會是守護學術公正的防線，院長卻將制度視為無物，公然為配偶護航。18票全通過，形同把其他委員當橡皮圖章，徹底踐踏大學自治精神。」此舉讓教評會的公正性淪為笑柄，校內師生嚴正質疑，此程序瑕疵恐涉及公務員假借權力，以圖本身或他人之利益，與違反利益衝突迴避等規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國立中央大學EMBA 課程是許多中小企業、經理人取得專業認證的知名學校。（翻攝中央大學官網）

由於葉的行為引院內人士不滿，陸續向校方、教育局申訴踢爆。葉緊急於今年9月30日召開教評會，坦承朱珊瑩是他的妻子，以上一次審議有瑕疵為由，重新提送教評會審議聘任案。經葉迴避、離開現場，發出共17票，開票的結果，12票同意、4票不同意、1票空白，「補正案」順利通過。

至今仍有老師不滿表示「學校已有統計研究所，這麼基礎的課程，有需要外聘，還聘到自己老婆嗎？」「這是不是有利益衝突的問題？」「現在的老師2年前不是教評會委員，卻要來背書？」「補正什麼？鐘點費不是都領了。」

葉錦徽被踢爆不只於此，他為讓退休教師迴避月領不超過月退俸上限，要求職員調整、拉長聘用日期或調高與學校規定不符、高過1倍的專家演講費用，或要求修飾核銷名目方便記帳等。承辦職員若不從即用言語相逼，「XXX是雞X」「沒卵蛋！」「什麼鳥屁想法！」等有性別歧視言語，女職員多次感到不堪，最後錄音向校方申訴性平案件。

中央大學表示，有關管理學院院長之相關申訴案件，均已循程序立案調查。有關工作場所言語歧視投訴，目前調查程序已完成，經審議後，調查結果不成立。其餘案件尚釐清事實當中。倘後續查處涉有違反規定之情事，本校亦將依相關規定辦理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

央大院長爆自肥／濫權護航妻接教職領高薪 揭央大院長葉錦徽囂張自肥

央大院長爆自肥1／1.3億學院公款淪私人小金庫 他出國考察千萬差旅費自核自銷