颱風有助抑制海洋熱浪　中央大學研究：讓水中生物有喘息機會

▲中央大學潘任飛教授研究團隊發現，颱風有助抑制海洋熱浪。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

颱風會帶來災害，但中央大學團隊最新研究發現，颱風竟是海洋熱浪「天然調節者」，99%的海洋熱浪在颱風通過後消失，海表面被颱風每冷卻1°C，海洋熱浪的形成就會延後5至7天，出現高達7°C海面降溫時，更可長達8個月未再出現任何熱浪事件，讓海洋生物得到喘息機會。

颱風一直被視為自然災害的象徵，海洋熱浪則會對海洋生態系統帶來災難性衝擊，更造成珊瑚白化及影響漁獲產量。中央大學水文與海洋科學研究所長潘任飛帶領團隊，包括台大大氣科學系林依依教授和吳俊傑教授，最新研究發現，颱風竟是海洋熱浪（Marine Heatwaves）「天然調節者」，能夠有效快速消除並延遲海洋熱浪出現，成果刊載在近期的國際頂尖期刊 「Science Advances《科學進展》」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央大學研究團隊發現，颱風有助抑制海洋熱浪，讓水中生物有喘息機會。（圖／中央大學提供）

中大研究團隊以2020年侵襲東海的「巴威」（Bavi）颱風進行研究，發現通過東海時，出現高達7°C的海面降溫，被颱風「冷卻」過的海域，更長達8個月未再出現任何熱浪事件。

中大研究團隊為確認「巴威」並非特例，進一步分析過去10年西北太平洋85起颱風海洋熱浪個案研究，發現颱風引起的海洋冷卻作用，竟高達99%的海洋熱浪在颱風通過後消失。研究結果顯示，海表面被颱風每冷卻1°C，海洋熱浪的形成就會延後5至7天。

中大研究團隊再分析過去20年的大尺度數據，證實西北太平洋海洋熱浪天數和颱風活動有顯著的負相關，顯示海洋熱浪在一定程度上會受到颱風所牽制。這是首次將颱風對海洋熱浪的影響進行系統性、定量化的研究，並找出時間的尺度。

潘任飛指出，過往大家認為颱風只會帶來嚴重災害，但就海洋生態而言，颱風卻能有效舒緩海洋熱浪帶來的潛在衝擊，讓海洋生物得到喘息機會，這項研究凸顯颱風在海洋熱浪議題上關鍵角色。

▲潘任飛研究團隊發現，颱風有助抑制海洋熱浪。（圖／中央大學提供）

潘任飛強調，面對氣候變遷威脅，颱風和海洋熱浪等極端天氣現象日益頻繁，瞭解兩者之間的交互作用極具科學價值，對預測全球暖化下極端天氣事件的演變深具意義。