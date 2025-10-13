　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

今年9月27日正好是管理學院40週年慶。（翻攝中央大學臉書）

▲今年9月27日正好是管理學院40週年慶。（翻攝中央大學臉書）

圖文／鏡週刊

在國內EMBA（高階經營管理碩士在職專班）評價極高的中央大學管理學院，今年9月剛舉行40週年院慶，但管理學院院長葉錦徽遭檢舉濫權聘用妻子，全案在教評程序啟動及教育部介入調查後，更有校內人士爆料，葉不只自肥支領鐘點費、支用結餘款出國，更被檢舉以粗話霸凌校內女職員。

葉是台灣大學經濟學系博士，也是中央研究院院士、台大講座教授管中閔的愛徒，在管成立的台灣經濟計量學會擔任理事。今年5月間，葉邀請管參加中央大學管理學院「當代政經哲思大師論壇」，出席費即給予2萬元，與一般公立學校規定的5千元，多出足足4倍，令人感到葉對恩師出手闊綽，有違常規，內部教職員對此也敢怒不敢言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名藝人張鈞甯（右）獲選中央大學管理學院傑出校友，今年3月與院長葉錦徽（左）合影。（中央大學提供）

▲知名藝人張鈞甯（右）獲選中央大學管理學院傑出校友，今年3月與院長葉錦徽（左）合影。（中央大學提供）

葉手上的公家經費非常寬裕，主要來自於管理學院長期累積的「金雞母」EMBA經費結餘款，經過20餘年累積，截至今年為止，EMBA經費結餘款已逾1.29億元，過去這筆經費的帳戶由院長、執行長共同管理，為共同主持人，不過，去年9月23日葉召開臨時管理委員會議時，在執行長無法出席下，提出審議通過EMBA中心與所有經費變更主持人為「院長個人」的議案，後來更將所有EMBA經費歸到葉個人的帳戶下，排除管委會監督機制。

校內人士指出，過去未曾發生過單位經費放在「個人」帳戶下，此舉嚴重違反內控內稽原則，而中央大學竟讓這樣的事情發生。

該人士指出，葉把持金雞母財庫鑰匙，展開多次出國考察，包括美國芝加哥、波士頓、日、韓、中國、馬來西亞等，除報支差旅、生活費日支，還有近百萬元的課程學習費。葉未事前提報計畫，事後也自行核銷，過程毫無把關機制，宛如自家金庫，予取予求，近2年出國共計19次，支出已經近千萬元。而葉出任院長2年餘，已換過4任執行長，包括其中他自行兼任執行長1個月，後因內部抗議而作罷。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
央大院長爆自肥2／嗆女職員沒卵蛋遭性評調查　被控霸凌自肥葉錦徽回應了
央大院長爆自肥／濫權護航妻接教職領高薪　揭央大院長葉錦徽囂張自肥

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因
韓妹逛超商變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了
2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」
全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量
「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今開工！　2025「最後連假」曝

日本沒有「寧靜車廂」也超安靜　日作家揭關鍵：恐變另一種博愛座

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

日本1助眠法「小指貼退熱貼」爆紅　台網實測讚：起床人輕飄飄的

小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

今開工！　2025「最後連假」曝

日本沒有「寧靜車廂」也超安靜　日作家揭關鍵：恐變另一種博愛座

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

日本1助眠法「小指貼退熱貼」爆紅　台網實測讚：起床人輕飄飄的

小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

今開工！　2025「最後連假」曝

美對中加徵100％關稅　沈富雄揭1事：我們也受害很深

膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

新北全運會帶隊教練爆爭議　羅嘉翎、黃昱翔拚連霸共同陳情

邱毅點出「趙少康最大錯誤」　揭陸網友最支持她當黨主席

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

阿湯哥爆籌備「不可能的婚禮」！想飛出地球結婚　外媒曝超狂細節

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

要降溫了！　變天轉雨時間曝

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

進口蔬果檢驗　6款驗出農藥超標

花580元抽一番賞「抽到空氣」！店家解釋2句話被罵翻

更多熱門

相關新聞

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

國立中央大學爆發自肥聘用案！該校管理學院院長葉錦徽遭檢舉，在未揭露配偶關係、未利益迴避情況下，「自投自審」通過妻子朱珊瑩兼任聘任案，並共同授課支領獎勵金，疑違反《公務員服務法》與利益迴避規範。葉還被控以粗暴言語辱罵職員、性別歧視，並擅自將EMBA結餘款當成「自家金庫」，核撥近千萬元當出國考察經費，校方現已展開調查，將召開教評會審議，葉在院長任內接連爆出權力濫用與內控失靈，師生痛批「踐踏大學自治」，學術殿堂淪為個人利益場域。

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

夫妻判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

夫妻判離！法官「一封信安慰孩子」感動38萬人

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

34年沒剪指甲！　越南畫家指甲近6公尺

關鍵字：

鏡週刊葉錦徽中央大學

讀者迴響

熱門新聞

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

要降溫了！　變天轉雨時間曝

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面