1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

在國內EMBA（高階經營管理碩士在職專班）評價極高的中央大學管理學院，今年9月剛舉行40週年院慶，但管理學院院長葉錦徽遭檢舉濫權聘用妻子，全案在教評程序啟動及教育部介入調查後，更有校內人士爆料，葉不只自肥支領鐘點費、支用結餘款出國，更被檢舉以粗話霸凌校內女職員。

葉是台灣大學經濟學系博士，也是中央研究院院士、台大講座教授管中閔的愛徒，在管成立的台灣經濟計量學會擔任理事。今年5月間，葉邀請管參加中央大學管理學院「當代政經哲思大師論壇」，出席費即給予2萬元，與一般公立學校規定的5千元，多出足足4倍，令人感到葉對恩師出手闊綽，有違常規，內部教職員對此也敢怒不敢言。

▲知名藝人張鈞甯（右）獲選中央大學管理學院傑出校友，今年3月與院長葉錦徽（左）合影。（中央大學提供）

葉手上的公家經費非常寬裕，主要來自於管理學院長期累積的「金雞母」EMBA經費結餘款，經過20餘年累積，截至今年為止，EMBA經費結餘款已逾1.29億元，過去這筆經費的帳戶由院長、執行長共同管理，為共同主持人，不過，去年9月23日葉召開臨時管理委員會議時，在執行長無法出席下，提出審議通過EMBA中心與所有經費變更主持人為「院長個人」的議案，後來更將所有EMBA經費歸到葉個人的帳戶下，排除管委會監督機制。

校內人士指出，過去未曾發生過單位經費放在「個人」帳戶下，此舉嚴重違反內控內稽原則，而中央大學竟讓這樣的事情發生。

該人士指出，葉把持金雞母財庫鑰匙，展開多次出國考察，包括美國芝加哥、波士頓、日、韓、中國、馬來西亞等，除報支差旅、生活費日支，還有近百萬元的課程學習費。葉未事前提報計畫，事後也自行核銷，過程毫無把關機制，宛如自家金庫，予取予求，近2年出國共計19次，支出已經近千萬元。而葉出任院長2年餘，已換過4任執行長，包括其中他自行兼任執行長1個月，後因內部抗議而作罷。

