逛建國市場昏迷！攤商CPR救回一命　議員揭台中急救網漏洞

▲民進黨台中市議員陳雅惠強調，全民具備CPR與AED技能，才是守住台中每一條生命的安全網。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中建國市場日前發生採買民眾倒地、當場無呼吸心跳OHCA意外，所幸由攤商與護理師接力CPR成功救回生命。市議員陳雅惠指出，台中每年約2000件OHCA，急救成功率雖由110年的32.87%提升至近4成，等同多救回上百個家庭，但救命不能靠運氣，「不是每次都有貴人在場」。

今天台中市議會定期會，民進黨市議員陳雅惠質疑，台中市衛生局115年度CPR＋AED推廣僅編7萬8千元，師資訓練5萬元，卻在急救站整備投入516萬元，顯示市府的緊急策略仍停留在等救護車來就好，而不是提升每個市民的救命能力。

陳雅惠強調，當民眾突發心跳停止（OHCA），每延誤1分鐘急救，存活率就下降7%至10%。救護車再快，也比不上身旁第一位敢救、會救的人。全民具備CPR與AED技能，才是守住台中每一條生命的安全網，市府必須加速急救教育普及。

陳雅惠建議，市府應把傳統市場、夜市列為急救教育重點，消防局與衛生局定期進場教學；里長與里幹事必須具備CPR＋AED技能，培養社區急救種子；並建置社區急救地圖，整合AED與急救志工資訊，確保民眾在黃金五分鐘內迅速獲得救援。

衛生局長曾梓展回應，目前市府已透過「韌性計畫」向中央爭取經費，兩年內宣導CPR＋AED累積超過8萬人次，也已訓練近600位AED管理員，並與消防局合作推廣急救教育。曾梓展表示，市府將持續精進「聽見AED」平台運作，並強化跨局處合作，希望讓更多市民敢救、會救，真正提升台中城市安全。