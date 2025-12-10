董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

▲格萊天樣大飯店董事長陳士元及其弟弟陳新豐接力CPR救人。（圖／台北市消防局）



記者許力方／台北報導

串燒店裡的隱形披風！台北市一間知名日式居酒屋11月7日發生一起昏迷意外，有民眾用餐時突然倒地無呼吸心跳，所幸格萊天漾大飯店董事長陳士元與弟弟陳新豐當下接獲119線上指導，立刻在救護車抵達前接力施作CPR，成功讓患者恢復心跳與呼吸，12月9日由台北市消防局公開表揚。

消防局說明，11月7日晚上，陳士元正與弟弟陳新豐先生開心在串燒店內用餐，沒想到鄰桌客人突然倒地，瞬間失去意識與心跳，在旁人還來不及反應的驚恐瞬間，陳家兩兄弟沒有絲毫猶豫，立刻衝上前去，並依119執勤員口令持續按壓，發揮專業「接力」進行 CPR 按壓。

董座兄弟與死神搶人，讓患者撐過最關鍵的急救空窗期，直到救護人員趕到現場接手，患者最終恢復生命徵象，成功搶回一條寶貴性命。事後，家屬特地打電話到店裡道謝，激動地說：「真的非常感謝他們願意伸出援手！」

事實上，董座哥哥陳士元同時身兼台北市消防協會第一辦事處顧問，長年投入資源支持消防與緊急救護。他在現場挺身而出的行動，受到消防局肯定，12月9日由局長莫懷祖頒獎，指市府多年推動旁觀者CPR已有顯著成效。

根據消防局統計顯示，停止呼吸心跳的患者若能立即獲得旁觀者CPR，存活率可提升至2倍；今年截至11月底已有168名OHCA患者康復出院，自88年至今累計更達1,889人。消防局呼籲，民眾應踴躍學習CPR與AED操作，並下載註冊「急救先鋒」App，可在OHCA案件發生時即時通知鄰近志願者提供協助。