　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

▲▼董座變英雄，格萊天樣大飯店兄弟陳士元及其弟弟陳新豐接力CPR救人。（圖／台北市消防局）

▲格萊天樣大飯店董事長陳士元及其弟弟陳新豐接力CPR救人。（圖／台北市消防局）

記者許力方／台北報導

串燒店裡的隱形披風！台北市一間知名日式居酒屋11月7日發生一起昏迷意外，有民眾用餐時突然倒地無呼吸心跳，所幸格萊天漾大飯店董事長陳士元與弟弟陳新豐當下接獲119線上指導，立刻在救護車抵達前接力施作CPR，成功讓患者恢復心跳與呼吸，12月9日由台北市消防局公開表揚。

消防局說明，11月7日晚上，陳士元正與弟弟陳新豐先生開心在串燒店內用餐，沒想到鄰桌客人突然倒地，瞬間失去意識與心跳，在旁人還來不及反應的驚恐瞬間，陳家兩兄弟沒有絲毫猶豫，立刻衝上前去，並依119執勤員口令持續按壓，發揮專業「接力」進行 CPR 按壓。

▲▼董座變英雄，格萊天樣大飯店兄弟陳士元及其弟弟陳新豐接力CPR救人。（圖／台北市消防局）

董座兄弟與死神搶人，讓患者撐過最關鍵的急救空窗期，直到救護人員趕到現場接手，患者最終恢復生命徵象，成功搶回一條寶貴性命。事後，家屬特地打電話到店裡道謝，激動地說：「真的非常感謝他們願意伸出援手！」

事實上，董座哥哥陳士元同時身兼台北市消防協會第一辦事處顧問，長年投入資源支持消防與緊急救護。他在現場挺身而出的行動，受到消防局肯定，12月9日由局長莫懷祖頒獎，指市府多年推動旁觀者CPR已有顯著成效。

根據消防局統計顯示，停止呼吸心跳的患者若能立即獲得旁觀者CPR，存活率可提升至2倍；今年截至11月底已有168名OHCA患者康復出院，自88年至今累計更達1,889人。消防局呼籲，民眾應踴躍學習CPR與AED操作，並下載註冊「急救先鋒」App，可在OHCA案件發生時即時通知鄰近志願者提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「超級水果」藍莓別再用鹽水洗！醫曝正確洗法
賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車
河北彩伽無預警宣布新身分！
國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北市刑大洩密案「偵查佐15萬交保」　代理副隊長凌晨抵達地檢署

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭「2大原因」：當局者迷太天真

董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：獨立事件

台中烏日工廠驚傳工安意外！36歲男滑倒「頭撞鐵桿」送醫不治

賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷！恐怖畫面曝

快訊／新北市刑大洩密案「偵查佐涉貪遭拘提」！10月才被移送

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...送醫搶救不治

快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

裝修蟑螂抓不完？設計師「穢土轉生」藏套路！　專家：掌握「3做3不做」避雷｜地產詹哥老實說完整版 EP287

7.6只是「前震」? 　日本青森地震爆125顆原子彈能量！　專家曝恐怖巧合：複製311巨震模式？

新北市刑大洩密案「偵查佐15萬交保」　代理副隊長凌晨抵達地檢署

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭「2大原因」：當局者迷太天真

董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：獨立事件

台中烏日工廠驚傳工安意外！36歲男滑倒「頭撞鐵桿」送醫不治

賓士男吸喪屍煙彈「3秒爆撞」7汽機車3傷！恐怖畫面曝

快訊／新北市刑大洩密案「偵查佐涉貪遭拘提」！10月才被移送

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...送醫搶救不治

快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

是你嗎？北部超商295元買咖啡零食「刷載具」　對中100萬專屬獎

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

新北市刑大洩密案「偵查佐15萬交保」　代理副隊長凌晨抵達地檢署

2年輕女胰島素阻抗偏高！營養師曝被生活習慣害慘：糖尿病風險增

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭「2大原因」：當局者迷太天真

董座變英雄！北市男子吃串燒倒地無心跳　「飯店兄弟」輪流CPR

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：獨立事件

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至　黃偉哲：大家都是一家人

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店！買家60元撿到珍品破千萬觀看

影后連「貢丸」也能演？　鍾欣凌.陳意涵演得超生動

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車

烏日男後仰撞機台橫桿　送醫不治

新北市刑大洩密案　偵查佐15萬交保

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

惡男撞死高材生沒道歉　主播爸憤離席

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

更多熱門

相關新聞

逛建國市場昏迷　議員揭台中急救網漏洞

逛建國市場昏迷　議員揭台中急救網漏洞

台中建國市場日前發生採買民眾倒地、當場無呼吸心跳OHCA，所幸由攤商與護理師接力CPR成功救回生命。市議員陳雅惠指出，台中每年約2000件OHCA，急救成功率雖由110年的32.87%提升至近4成，等同多救回上百個家庭，但救命不能靠運氣，「不是每次都有貴人在場」。

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學現場示範哈姆立克救命術

南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學現場示範哈姆立克救命術

銀髮海嘯來襲　企業社會責任新解方曝光

銀髮海嘯來襲　企業社會責任新解方曝光

男跑步突倒地無心跳　中和警CPR+AED救命

男跑步突倒地無心跳　中和警CPR+AED救命

台南機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

台南機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

關鍵字：

CPR居酒屋串燒格萊天漾陳士元陳新豐愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！

孫協志不捨峮峮遭網路暴力嚴肅發聲

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大」首談與小禎年下男友互動

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

陸千萬網紅再曝綁架細節「拿女性衣服要我揉指紋」

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

「30元餵豬菜」變血管清道夫！專家曝7功效：CP值破表

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面