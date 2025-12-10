預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

▲北海道海邊驚現大量沙丁魚擱淺死亡 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本北海道某處海灘8日出現詭異景象，數千條沙丁魚集體擱淺死亡，讓當地居民驚呼連連，未料稍晚青森縣外海就發生規模7.6強震，引發網友熱議，甚至被部分人士解讀為「地震前兆」。

X網友「kazuhiro_nikki」8日發布多張照片與影片，只見海灘上密密麻麻躺滿沙丁魚屍體，「聽說在我的老家，沙丁魚被沖上海灘，可以隨意撿拾」，還開玩笑問，「沙丁魚現在可以賣多少錢？」

「kazuhiro_nikki」向父親確認後得知，擱淺沙丁魚約有2000條，雖然大多數已經死亡，但體型圓潤肥美、油脂豐富，因此家人撿了一整個水桶的份量，帶回家製成魚乾與燉煮料理。

「kazuhiro_nikki」接受《ENCOUNT》採訪時透露，根據家人轉述，這次異象成因疑似是「沙丁魚為了躲避海豚追捕，結果無法返回海中。」類似事件過去也曾發生過，並且都與海豚有關，「原因似乎是牠們被海豚追趕。漁民也是這麼說的。」

當日深夜青森外海發生地震後，大量日本網友紛紛湧入貼文下方留言，「難道真的是地震前兆嗎」、「果然有異常現象」。不過「kazuhiro_nikki」冷靜回應，「我的老家並沒有受到地震災害影響，所以我無法確定關聯性。」