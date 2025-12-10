　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

▲▼ 預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光 。（圖／翻攝X）

▲北海道海邊驚現大量沙丁魚擱淺死亡 。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本北海道某處海灘8日出現詭異景象，數千條沙丁魚集體擱淺死亡，讓當地居民驚呼連連，未料稍晚青森縣外海就發生規模7.6強震，引發網友熱議，甚至被部分人士解讀為「地震前兆」。

X網友「kazuhiro_nikki」8日發布多張照片與影片，只見海灘上密密麻麻躺滿沙丁魚屍體，「聽說在我的老家，沙丁魚被沖上海灘，可以隨意撿拾」，還開玩笑問，「沙丁魚現在可以賣多少錢？」

「kazuhiro_nikki」向父親確認後得知，擱淺沙丁魚約有2000條，雖然大多數已經死亡，但體型圓潤肥美、油脂豐富，因此家人撿了一整個水桶的份量，帶回家製成魚乾與燉煮料理。

「kazuhiro_nikki」接受《ENCOUNT》採訪時透露，根據家人轉述，這次異象成因疑似是「沙丁魚為了躲避海豚追捕，結果無法返回海中。」類似事件過去也曾發生過，並且都與海豚有關，「原因似乎是牠們被海豚追趕。漁民也是這麼說的。」

當日深夜青森外海發生地震後，大量日本網友紛紛湧入貼文下方留言，「難道真的是地震前兆嗎」、「果然有異常現象」。不過「kazuhiro_nikki」冷靜回應，「我的老家並沒有受到地震災害影響，所以我無法確定關聯性。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

國際熱門新聞

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

台灣入列！免簽赴美擬查5年社群紀錄

他捐精生197娃　竟攜帶90%致癌基因

普丁私生子曝光？練體操畫面瘋傳

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

青森強震前　2000沙丁魚擱淺北海道

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

更多熱門

相關新聞

青森縣地震《魔物獵人》發表會取消

青森縣地震《魔物獵人》發表會取消

日本青森縣東側外海昨（8）日深夜發生規模 7.6 強震，八戶市觀測到震度 6 強的搖晃，岩手縣久慈市也觀測到 70 公分高的海嘯，居民們趁深夜緊急前往高處避難。這次地震也對不少活動造成影響，像《魔物獵人》線上發表會「Monster Hunter Showcase」就確定延期舉行。

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

日本青森強震　地殼位移9公分

日本青森強震　地殼位移9公分

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

關鍵字：

沙丁魚擱淺地震前兆預兆

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面