全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」　華盛頓州立大學20年研發培育

▲全聯舉行「美國華盛頓蘋果周」，最受矚目新品種「宇宙脆TM」亮相。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心12月起舉行「美國華盛頓蘋果周」，最受矚目是新品種「宇宙脆TM」登場，由華盛頓州立大學歷經20年果樹改良培育而成，非基因改造，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存。此外還有常見的「美國華盛頓富士蘋果#125」單粒特價15元、「美國華盛頓加拉蘋果#125」等，單粒只要15元。

▲全聯與美國華盛頓蘋果協會合作，舉行「美國華盛頓蘋果周」。（圖／業者提供）

全聯說明，華盛頓州是美國最大的蘋果產區，產量占全美7至8成，年產量約10~12億顆，若排列起來可繞地球29圈，在遍及全球超過50個國家出口版圖中，台灣位居亞洲出口量之冠，成為最懂品味華盛頓蘋果的市場。

而全聯與大全聯統計，去年美國蘋果銷量總計突破3000噸，在進口蘋果主要國家中，美國佔比超過3成，僅次於紐西蘭。眾多進口蘋果品種，去年最受歡迎前5名分別是：美國華盛頓富士蘋果、紐西蘭進口富士蘋果、日本青森蜜富士蘋果、美國ENVY蘋果、美國華盛頓加拉蘋果，合計佔進口蘋果總銷量逾4成，其中美國蘋果包辦3席，榮登人氣王。

▲全聯販售蘋果有「夾鏈袋裝設計」，方便消費者拿取及保存。（圖／記者林育綾攝）

如今美國華盛頓蘋果協會首次與全聯合作，推出「美國華盛頓蘋果周」。全聯以「單粒裸賣」、「4~5粒袋裝」為主；大全聯除了裸賣蘋果外，主打「10~12粒大袋裝蘋果」。此波貼心考量消費者使用情境，推出「夾鏈袋裝蘋果」包裝設計，方便拿取保存，袋上還印有水果探險隊「蘋狗Bingo」。

▼蘋果夾鏈袋包裝設計，袋上還印有水果探險隊「蘋狗Bingo」。（圖／記者林育綾攝）

「華盛頓蘋果協會」長年在台灣推廣華盛頓蘋果，位於美國華盛頓州的蘋果果園，擁有適合蘋果生長的自然環境，生產多汁、甜脆的蘋果，加上嚴格的分級制度、先進的包裝儲藏設備，還有對安全、健康水果、永續發展果園的承諾，使華盛頓州處於蘋果種植的領先地位。

為確保品質一致，每顆華盛頓蘋果皆以人工採摘，避免果實受損，採收後經過徹底清洗，出口前由電腦控制的攝影機針對顏色、形狀、大小進行秤重，檢查和分類，透過系統確認蘋果的內部狀況，每環節嚴格把關。蘋果抵台後，全程冷鏈配送，最快3天內送達全聯與大全聯門市，讓消費者第一時間品嚐原產地的新鮮滋味。

▲12月起全聯、大全聯陸續推出多款華盛頓蘋果。（圖／記者林育綾攝）

12月起全聯、大全聯陸續推出多款華盛頓蘋果，最受矚目的新品種「宇宙脆TM」由華盛頓州立大學歷經20年果樹品種改良計畫培育而成，爽脆多汁、酸甜濃郁，且不易褐化、耐儲存，非基因改造，12月26日起至2026年1月1日「美國華盛頓宇宙脆TM蘋果#64」單粒特價45元。

▲全聯也推出裸賣蘋果。（圖／記者林育綾攝）

而在12月5日至12月11日「美國華盛頓加拉蘋果#125」單粒只要15元；12月12日至12月18日「美國華盛頓富士蘋果#125」單粒特價15元、「美國華盛頓富士蘋果#88」單粒28元。

為了讓大眾進一步認識華盛頓蘋果的魅力，特別選在大全聯推出消費者活動，12月7日大全聯台南店、12月13日、12月14日大全聯內湖店，舉辦「就愛華盛頓蘋果の幸福大福」，每日兩場由專業老師帶領消費者，親手製作「蘋果大福」，名額有限。

★家樂福「義大利周」開跑

▲家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

此外，家樂福年度規模最大「義大利周」開跑，特別與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，即日起至12月9日推出「味旅義大利」，集結麵條、醬料、醃製醬菜、乳酪、零食等多款商品優惠。

▲「哈利波特」霍格華茲列車主題餅乾。（圖／記者林育綾攝）

像是「哈利波特」主題巧克力餅乾、獨家「MASTURZO橄欖油」全面88折起，「法奇歐尼特級初榨橄欖油（地中海特選）500ml」買1送1等。