川普：歐洲只顧「政治正確」無作為　拖垮整體實力

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在白宮接受POLITICO專訪時，針對烏克蘭應舉行選舉、歐洲盟友的現況，以及他與中國國家主席習近平（談判化解稀土危機等議題發表看法。他認為歐洲缺乏活力，移民與政治正確拖垮整體實力，並強調美國需以強硬手段維護國家利益。

川普（Donald Trump）表示，烏克蘭戰爭其實不該發生，如果當時由他執政，局勢會完全不同。他直言俄羅斯（Russia）在這場衝突中占上風，並主張烏克蘭現在應該辦選舉，讓人民決定未來走向。他認為現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）或許還能當選，關鍵是人民必須有選擇權，否則就脫離了民主初衷。

談到歐洲現狀，川普（Donald Trump）批評多數歐洲國家陷入移民難題，導致社會變遷與治安惡化。他提及倫敦市長汗（Sadiq Khan）和巴黎變化，直指歐洲只顧政治正確卻缺乏實際作為，強調瑞典的例子更讓他無法置信，歐洲已不再是過去那個強盛的歐洲。

在外交與經貿上，川普（Donald Trump）強調自己任內成功與中國國家主席習近平協商，及時解決足以癱瘓全球的稀土供應危機。他表示美國在他的領導下，與多國簽署數兆美元協議，帶來實質財富，並抨擊前任政府讓美國遭受不公平對待，強調必須持續強勢談判捍衛國家利益。

針對最高法院考慮出生公民權議題，川普（Donald Trump）說過去的法律原本是為解決南北戰爭後奴隸後代身分，如今卻被濫用。他認為美國已無力承擔這種政策，呼籲社會正視現實，並相信最高法院會做出明智決定。