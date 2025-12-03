　
政治

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

▲▼國民黨立法院黨團召開「中油、世曦共組貪污集團？！ 卓榮泰出來面對！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「中油、世曦共組貪污集團？！ 卓榮泰出來面對！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，檢調2日啟動搜索。國民黨團書記長羅智強今（3日）表示，檢方表面上大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥」、「以拖待變」。今年11月11日國民黨團就揭發中油工程弊案，檢舉人提到，3年前檢舉石沉大海，今年8月再次檢舉依舊石沉大海；11月13日透過羅智強第三度將檢舉函，交給當日出席記者會的法務部代表。檢方昨日才發動大規模搜索，已慢了21天。

羅智強表示，現在是一個台灣兩個世界，「捐鍋者誅、竊國者侯」，在今天平面媒體頭版的對照新聞，令人感慨萬分，根本就是在民進黨執政下的寫照，頭版上半部是浮報將近150億元中油三接工程弊案，下半部是清潔隊員將回收殘值僅32元電鍋捐給拾荒阿嬤，依《貪汙治罪條例》判刑3個月有期徒刑，這是何其荒謬、諷刺的台灣。

羅智強指出，檢方在辦民進黨貪腐案件有36計，表面上大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥」、「以拖待變」。羅智強說，在今年11月11日國民黨團召開記者會揭發中油工程弊案，檢舉人提到，3年前檢舉石沉大海，今年8月再次檢舉依舊石沉大海；11月13日透過羅智強第三度將檢舉函，交給當日出席記者會的法務部代表。檢方昨日才發動大規模搜索，已慢了21天。

羅智強表示，依檢舉人所提供訊息，在13日國民黨團開完記者會之後，這21天裡，有關人員都在滅證、串供。羅智強痛斥，這根本是檢察官「慈悲的溫柔」，對貪官慈悲又溫柔，硬拖了21天才對相關人員發動搜索，該滅證、串供的早就滅證、串供完成。

羅智強還提到，檢方雖然大動作約談世曦前董事長等三人，但最後竟然無保請回，檢方是「大案小辦」嗎？是彰顯檢察官「慈悲的溫柔」？國民黨台北市黨部主委被院檢依偽造文書千萬交保，還羈押近一年，難道檢方看到不是民進黨人，就押人取供？遇到綠色貪官就展現慈悲溫柔？這是假調查真包庇？一位網友張貼綠色雞蛋8小時就抓到人，貼檢察官照片，半天就將人逮捕。

▲▼國民黨立法院黨團召開「中油、世曦共組貪污集團？！ 卓榮泰出來面對！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

副書記長王鴻薇表示，在國民黨團契而不捨召開記者會，揭露中油三接工程弊案，並在委員會排定專案報告之後，檢察官終於在國民黨團告發第21天開始偵辦。國民黨團希望檢察官秉持勿枉勿縱精神，無懼在這21天相關人員滅證、串供，而漏掉幕後大咖，真正的關鍵人物。

王鴻薇指出，對照昨日清潔隊員被依《貪汙治罪條例》判刑，原來在民進黨執政下，王子與庶民犯法，其實是完全不同罪、不平等，有黨證就沒有關係。王鴻薇說，中油是重要的國營事業，昨天檢方偵辦的關鍵人物施義芳，他是民進黨從2008年開始，歷屆全國不分區立委的被提名人。2020年因賴清德總統容不下英系，換上前立委鄭運鵬擔任世曦董事長；換言之，施義芳是不折不扣的政治人，跟民進黨的關係不言可喻。

王鴻薇提到，世曦工程是台灣工程界老大，猶記得當年施義芳擔任世曦董事長時，滿滿的祝賀花籃如舉辦花博一般，可見其政商關係之雄厚。在民進黨執政下，國營事業不斷安插「自己人」、「政治酬庸」，結果到頭來一一都出事、爆發弊案。在民進黨執政下，酬庸國營事業最後爆發弊案，當然也不是只有施義芳，包括台鹽綠能董事長陳啟昱、台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟等，都因涉貪而遭收押。

王鴻薇請教民進黨，國營事業是不是政治酬庸，吃銅吃鐵上下其手，最後變成貪腐保證？民進黨都不用跟國人說清楚？中油現在虧損高達800億元，卻可在三接外推工程，浮報金額高達150多億元，民進黨在乎國營事業經營績效嗎？是瘦了國營事業，肥了綠友友們？

▲▼國民黨立法院黨團召開「中油、世曦共組貪污集團？！ 卓榮泰出來面對！」記者會，書記長羅智強、副書記長王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

12/01 全台詐欺最新數據

