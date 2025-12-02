贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

北市府環保局黃姓清潔隊員，因同情拾荒老婦，將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地院歷經2個月審理，今早宣判黃男徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴，引發社會議論。國民黨立委王鴻薇表示，如果對照綠營的高層，包含前桃園市長鄭文燦，前行政院發言人陳宗彥等人，「我們的司法是公平的嗎？我們的司法是一視同仁的嗎？」，竟然動用大大的司法資源，這是不是司法資源的浪費呢？

王鴻薇表示，一位清潔隊員因為以回收的電鍋送給一個老婦人，殘值也不過只有33元，今天在法院判他一審有罪，雖然緩刑兩年，但是外界不禁質疑，他這樣的一個微罪，而且是幫助老婦人，卻動用了司法檢察官辦他。

王鴻薇指出，對照綠營的高層，例如鄭文燦在蔡英文的任內兩次被檢察官簽結，一直到賴清德的政治性辦案才辦到鄭文燦，至於賴清德的親信陳宗彥，他涉嫌接受性招待，在監察院的調查裡面也出現了「陳董」，但是在法院裡面一審，陳宗彥全身而退，判決是無罪的。

王鴻薇表示，對照鄭文燦跟陳宗彥的例子，再看看這個清潔隊員，「我們的司法是公平的嗎？我們的司法是一視同仁的嗎？」尤其這個清潔隊員的這樣的一個微罪，而且一個小小的基層，竟然去動用了這樣大大的司法資源，這是不是一個司法資源的浪費呢？

王鴻薇說，這個案子其實充滿了矛盾，也充滿了司法體系中太多的問題，而且看起來並不是王子與庶民犯罪，人人平等。

