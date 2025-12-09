獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

▲左營狙殺命案槍手楊云豪案發後已經偷渡潛逃出境。（圖／警方提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過3個多月的調查，查出開槍狙殺羅姓男子的是來自新北的27歲男子楊云豪，他過去曾當過詐騙集團車手和暴力案件，但都不是重大刑罪，「小咖角色」卻一夕轉變成冷血犯案的職業殺手。據了解，楊男與詐騙集團較有淵源，因此結識了在柬埔寨發展的主謀范嘉榮，而楊云豪做事冷靜，下手果決，因此在范嘉榮規劃全案時，被挑中擔任執行者，還送到海外受訓，直到7月才回國準備執行狙殺任務。

回顧驚悚案情，8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，遭黑衣槍手埋伏長達50分鐘後，遭近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，宛如電影情節。

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

▲今年8月左營發生16槍狙殺案，震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警專案小組在追查過程中，意外發現楊云豪在犯案前一天傍晚，還繞道到新竹與嫩妻道別，兩人在街頭擁抱，專案小組一度懷疑楊妻是否知情？但調查後確認楊男當天就是交待一些家務事，並沒有透露「準備幹大事」，而且時間僅有短短不到10分鐘，因此排除楊妻涉案，但楊云豪為整個幕後集團立下「戰馬功勞」，如今雖亡命天涯，但論功行賞應該也可獲得可觀的「安家費」。

專案小組查訪發現，楊云豪在新北三重、土城一帶混跡時，算是比較邊緣的「小咖」，但他做事冷靜，下手果決，因此在范嘉榮規劃全案時，楊云豪才被選上擔任槍手，並送到海外受射擊、槍枝訓練，直到7月才從柬埔寨回國，並在8月22日執行狙殺任務犯下震驚社會的槍擊命案。