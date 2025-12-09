　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／警方提供）

▲左營狙殺命案槍手楊云豪案發後已經偷渡潛逃出境。（圖／警方提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過3個多月的調查，查出開槍狙殺羅姓男子的是來自新北的27歲男子楊云豪，他過去曾當過詐騙集團車手和暴力案件，但都不是重大刑罪，「小咖角色」卻一夕轉變成冷血犯案的職業殺手。據了解，楊男與詐騙集團較有淵源，因此結識了在柬埔寨發展的主謀范嘉榮，而楊云豪做事冷靜，下手果決，因此在范嘉榮規劃全案時，被挑中擔任執行者，還送到海外受訓，直到7月才回國準備執行狙殺任務。

回顧驚悚案情，8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，遭黑衣槍手埋伏長達50分鐘後，遭近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，宛如電影情節。

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲今年8月左營發生16槍狙殺案，震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警專案小組在追查過程中，意外發現楊云豪在犯案前一天傍晚，還繞道到新竹與嫩妻道別，兩人在街頭擁抱，專案小組一度懷疑楊妻是否知情？但調查後確認楊男當天就是交待一些家務事，並沒有透露「準備幹大事」，而且時間僅有短短不到10分鐘，因此排除楊妻涉案，但楊云豪為整個幕後集團立下「戰馬功勞」，如今雖亡命天涯，但論功行賞應該也可獲得可觀的「安家費」。

專案小組查訪發現，楊云豪在新北三重、土城一帶混跡時，算是比較邊緣的「小咖」，但他做事冷靜，下手果決，因此在范嘉榮規劃全案時，楊云豪才被選上擔任槍手，並送到海外受射擊、槍枝訓練，直到7月才從柬埔寨回國，並在8月22日執行狙殺任務犯下震驚社會的槍擊命案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／濱崎步沉痛宣布：澳門演唱會也被取消！
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

宜蘭太平山遊樂區搶修坍方　周四起局部休園4天、僅開放至鳩之澤

濱崎步澳門演唱會也遭取消！睽違16年亞巡最終場告吹　沉痛致歉粉絲

IKEA全新GREJSIMOJS兒童系列　怪獸收納椅、長頸鹿燈讓家好療癒

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

更多熱門

相關新聞

左營槍擊命案殺手　「最後擁抱」愛妻畫面曝

左營槍擊命案殺手　「最後擁抱」愛妻畫面曝

震驚全台的高雄豪宅狙殺案，開16槍奪命的27歲槍手楊云豪犯案前一刻，上演一齣街頭的「生死訣別」。檢警追查發現，自知將「亡命天涯」的他，在犯案前15小時特地繞道新竹，和他的嫩妻在街邊緊緊相擁告別，展現冷血殺人外的另一面。

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

通緝犯被轟16槍慘死　又見2大懸案手法

曾奪3命假釋！他持原子筆刺傷醫護下場曝

曾奪3命假釋！他持原子筆刺傷醫護下場曝

醫曝「722」原則+3C步驟　控制血壓活更久

醫曝「722」原則+3C步驟　控制血壓活更久

關鍵字：

左營命案小咖殺手楊云豪下手果決選上

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面