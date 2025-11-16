中國加強監管　嚴控新車以中古車名義出口

▲等待出口的汽車。（圖／CFP）



文／中央社

中國汽車業內捲（無效益競爭）嚴重，大量「零公里」新車被標註為中古車賣到國外。中國商務部昨日發布通知，將對中古車出口實施更嚴格的監管，並採取措施防止新車以中古車名義出口。

據陸媒澎湃新聞，中國商務部15日宣布，自2026年1月1日起，車輛在註冊後180天內申請出口批准時，需要提交與售後維修服務的相關資訊。

新規並讓中古車出口商受到地方商務主管部門更嚴格的審查，這些部門將監控不誠實行為或未能履行品質保證義務的情況。

官方這次加強監管，是因應中國汽車業針對新車以中古車名義出口做法的擔憂。

中國汽車製造商長安汽車今年6月公開呼籲當局打擊「零公里二手車（中古車）」出口，並警告這種做法可能會「極大損害中國品牌在國際市場上的形象」。

「零公里二手車」是指已完成車輛掛牌手續，名義上屬於中古車，但行駛里程表為零的新車。

據中國汽車流通協會的數據，2019年中古車出口量為3036輛，隨後逐年增加，2024年暴增至43.6萬輛。

分析指出，零公里中古車出口模式短期內雖有助於去庫存，但長期來說卻對中國汽車業構成多重負面影響，包括價格戰惡化與品質危機，可能導致車企不惜一切代價追求銷量而影響產品品質和市場秩序，甚至引發信任危機。

中國汽車自媒體「汽車預言家」稍早前發文指出，「零公里二手車」因形式上滿足「已註冊」條件，既可規避新車出口所需的高認證門檻，又能享受高達13%的出口退稅，因此成為不少出口企業的套利主軸。