　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本防衛省7日凌晨召開記者會，控解放軍遼寧艦上的戰機6日兩度對日本自衛隊的戰機進行「雷達照射」。對此，中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊文指出，日方急於炒作「雷達照射」，是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線。

文中提到，日方此舉完全罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」，越發暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，越發暴露其通過尋釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖，越發暴露其企圖轉移視線、拒不反思糾錯的居心。

文中指出，中國海軍遼寧艦航母編隊在琉球群島東部海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，符合國際法和國際實踐，是完全合理、合法之舉；中方事先公佈此次訓練海空域，顯示這是按計劃開展的一次正常訓練，展現了公開、自信的專業態度。

▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

文中提到，日方竟然冒天下之大不韙前來惡意滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，這是任何正常訓練都無法容忍的嚴重海空安全風險。

文中指出，日方腆著「做賊心不虛」的嘴臉，事後反誣中方正常操作，企圖顛倒黑白以誤導國際社會，渲染緊張局勢以達成不可告人之目的。

文中提到，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，是在為突破「和平憲法」限制、大幅增加防衛預算、加速推進軍事鬆綁等復活軍國主義幽靈的行徑製造藉口；其二，日方急於炒作所謂「雷達照射」事，也是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

文中指出，作為二戰戰敗國，日本不僅未認真履行國際法規定的戰敗國義務，反而一再挑戰戰後國際秩序，嚴重破壞亞太和平穩定，引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕。這樣的行徑，終將難逃歷史和正義的清算。

▼日本航空自衛隊F-15戰鬥機。（圖／路透社）

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機從那霸基地起飛,F-15。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

陸通緝100名電信網路詐騙犯　懸賞獎金最高85萬元

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架　綁匪採精液欲造性侵案阻報警

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價正消退

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！　出身武術世家還曾待過「少林寺」

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

陸通緝100名電信網路詐騙犯　懸賞獎金最高85萬元

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架　綁匪採精液欲造性侵案阻報警

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價正消退

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了　網熱議：究竟長什麼樣？

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女網紅只吃雞胸肉+花椰菜　減肥半年「胰臟大面積壞死」

習近平主持黨外人士座談會　統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭

海灣國家成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

大陸熱門新聞

王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

女只吃雞胸肉+花椰菜　半年後「胰臟大面積壞死」

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

習近平主持黨外人士座談會

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻

陸新版歷史教材朱元璋「鞋拔子臉」換了 網熱議：究竟長什麼樣？

老闆倒貼也請不走「超黏租客」

51歲豬仔因「不會打字」救回一命

泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價消退

陸千萬網紅「藍戰非」自爆在南非被綁架 綁匪採精液欲造性侵案阻報警

陸「最美高冷隨扈」又爆紅！身世曝光

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

更多熱門

相關新聞

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.6強震，最大震度達6強，造成多人受傷、多棟建築受損。對此，總統賴清德今（9日）表示，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

高市早苗震後這樣做　台議員讚：很難不愛她

高市早苗震後這樣做　台議員讚：很難不愛她

強震30傷　高市：保持一有搖晃就避難警覺

強震30傷　高市：保持一有搖晃就避難警覺

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

「電磁炮能擊沉中國航母」　陸學者酸：1根小火柴

中國威脅高市早苗沒用　京都「擠爆觀光客」

中國威脅高市早苗沒用　京都「擠爆觀光客」

關鍵字：

高市早苗中日關係日中關係

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面