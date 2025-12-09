解放軍報：日方急炒作雷達照射　為轉移高市涉台言論後果

▲遼寧號航空母艦。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本防衛省7日凌晨召開記者會，控解放軍遼寧艦上的戰機6日兩度對日本自衛隊的戰機進行「雷達照射」。對此，中共中央軍委機關報《解放軍報》9日刊文指出，日方急於炒作「雷達照射」，是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線。

文中提到，日方此舉完全罔顧事實、倒打一耙，迫不及待炒作所謂「雷達照射」，越發暴露其嫁禍於人、惡人先告狀的慣用伎倆，越發暴露其通過尋釁滋事破壞地區穩定的險惡意圖，越發暴露其企圖轉移視線、拒不反思糾錯的居心。

文中指出，中國海軍遼寧艦航母編隊在琉球群島東部海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，符合國際法和國際實踐，是完全合理、合法之舉；中方事先公佈此次訓練海空域，顯示這是按計劃開展的一次正常訓練，展現了公開、自信的專業態度。

▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）



文中提到，日方竟然冒天下之大不韙前來惡意滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全，這是任何正常訓練都無法容忍的嚴重海空安全風險。

文中指出，日方腆著「做賊心不虛」的嘴臉，事後反誣中方正常操作，企圖顛倒黑白以誤導國際社會，渲染緊張局勢以達成不可告人之目的。

文中提到，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，是在為突破「和平憲法」限制、大幅增加防衛預算、加速推進軍事鬆綁等復活軍國主義幽靈的行徑製造藉口；其二，日方急於炒作所謂「雷達照射」事，也是在為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線，暴露出日方敷衍搪塞、拖延應付、拒不反思糾錯的錯誤態度。

文中指出，作為二戰戰敗國，日本不僅未認真履行國際法規定的戰敗國義務，反而一再挑戰戰後國際秩序，嚴重破壞亞太和平穩定，引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕。這樣的行徑，終將難逃歷史和正義的清算。

▼日本航空自衛隊F-15戰鬥機。（圖／路透社）

