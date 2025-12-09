台灣夫妻遇青森7.6強震　尪10秒內「連喊9次糟糕」！妻嚇：這2樓欸

記者施怡妏／綜合報導

日本青森縣8日深夜發生規模7.6強震後，各地陸續傳出災情，一對住在日本北海道的台灣夫妻，將地震發生時的畫面錄下，影片中充滿家具撞擊聲，丈夫在短短10秒內連喊9次「糟糕，這太大了」，太太也驚呼「這2樓耶！」

▲日本青森縣強震。（圖／達志影像／美聯社）



「這個地震是我畢生遇過最大地震！」網友「＠_yui.trip.japan」在Threads發文，地震當下正好在家，整間屋子劇烈搖晃，衣架上的衣服猛烈晃動，她驚呼「X北，這二樓耶」；丈夫則慌張地連喊9次「糟糕」、「這太大了」，情緒越來越激動，語氣也越來越顫抖。

影片曝光，底下網友留言，「保重啊，天佑日本」、「小心餘震，注意安全」、「看起來好晃，好可怕，天佑日本，一切平安」、「人只要沒事就好」、「看起來超大欸，好可怕」。

根據NHK報導，日本首相高市早苗指出，氣象廳已發布「北海道・三陸沖後發地震注意報」，雖然是否會發生大規模地震仍存在不確定性，但她強調，面對震災，「自己的命要靠自己守護」，呼籲民眾務必依照防災原則行動。

她提醒，不論是否位在受災區，只要屬於需要防災應對的地區，接下來一週都要持續留意氣象廳與地方政府資訊，並提前確認避難場所、避難路線，同時檢查家具固定等基本安全措施。

