　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，被「瑜珈女神」夏米雅前夫韓傑儀誣控，現已向對方提出妨害名譽告訴，韓則被依加重誹謗起訴。（圖／周志龍攝）

▲財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，被「瑜珈女神」夏米雅前夫韓傑儀誣控，現已向對方提出妨害名譽告訴，韓則被依加重誹謗起訴。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「瑜珈女神」夏米雅憑藉姣好外型、精緻臉蛋以及優雅的空中姿態吸引13萬粉絲，卻在2024年6月被前夫韓傑儀誹謗外遇國民黨大老陳立夫孫子、財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，陳不滿抹黑、憤而提告，韓傑儀現已遭台北地檢署依加重誹謗罪起訴，陳紹誠也決定還原真相，希望大眾能看清韓傑儀真面目。

陳紹誠出身國學與中醫世家，祖父陳立夫曾任教育部長和中國國民黨中央執行委員會秘書長，陳紹誠則先後進入美國普度大學、上海交通大學和香港中文大學就學，後又到湖南中醫藥大學進修中醫博士，更曾與藝人丁春誠、陳紹誠、高以翔組成「時尚F4」，近年逐漸消失在螢光幕前，2024年卻因韓傑儀誹謗其介入夏米雅的婚姻而再次成為媒體焦點。

陳紹誠回憶，韓傑儀與夏米雅在2020年離婚，他與夏在2023年透過朋友介紹認識，起初雙方互動不多，是其協會當年10月協辦音樂會，而夏米雅在慈善團體「雪愛天使團」擔任召集人，夏米雅詢問是否能送25張票給育幼院孩童入場欣賞，自己欣然應允，雙方這才展開聯繫，並因此看過夏身分證，確認配偶欄為空。

同年12月8日，陳紹誠與朋友相約逛基隆夜市，並約住基隆的夏米雅同行，陳還與友人一同送夏米雅回家，卻被住在夏家對面的韓傑儀發現並拍照，韓將照片傳給夏米雅，強調自己是「順手拍的」，還聲稱「很開心有人送妳回家」，卻在幾天後找上陳紹誠住處，警告陳要他離夏米雅遠一點。

陳紹誠回憶，同年12月11日，韓傑儀突然登門，聲稱其為夏米雅的老闆兼丈夫，並拿出多張照片、結婚證和身分證試圖證明2人間的夫妻關係，以及還有共同居住事實，如陳紹誠不與夏保持距離，他則將找媒體破壞其名聲，讓其離開台灣。

而在韓傑儀拿出的照片中，還有陳紹誠幾天前才送給夏米雅的中藥，陳將韓傑儀打發走後「越想越不對勁」，詢問夏是否還與韓同住，夏則嚴正否認，稱雙方僅有經紀約關係，私底下毫無互動，調閱其住家監視器才發現韓會趁她不在家實偷偷潛入其住處，夏米雅則立即向韓傑儀提告侵入住宅並提起為期兩年的保護令，雙方就此鬧翻。

「但夏米雅是韓的搖錢樹，韓這才不甘心，一直使用各種手段想從她身上再榨出最後價值。」陳紹誠說，韓傑儀與多位訴訟方都有糾紛，前後被判賠2、3000萬，常年來都靠夏米雅經紀人身分分潤以維持生計，夏申請保護令後，韓動作頻頻，同年12月還帶警察上門聲稱要「抓姦」，夏不堪其擾，致電警局詢問為何要帶受保護令限制的加害人來被害人家，警方這才意識到不對而離開。

「瑜珈女神」夏米雅外型姣好、臉蛋甜美，在臉書上吸引13萬粉絲，卻險些被前夫害得社會性死亡。（圖／固力狗提供）

▲「瑜珈女神」夏米雅外型姣好、臉蛋甜美，在臉書上吸引13萬粉絲，卻險些被前夫害得社會性死亡。（圖／固力狗提供）

而夏米雅在忍無可忍下，還拜託陳紹誠拔掉自己名下、借給韓傑儀駕駛的車輛車牌，原意是讓積欠約10萬罰單的韓傑儀不得再上路，韓傑儀卻懷恨在心，2024年6月向媒體指控陳紹誠介入自己與夏米雅的婚姻，試圖營造被害人形象，雙方也對簿公堂。

陳紹誠說，韓傑儀先後曾告夏米雅背信、竊盜、2次違反著作權法、業務侵佔、2次妨礙電腦使用、2次妨害秘密、妨害名譽等全都不起訴，還曾告他與夏米雅妨害配偶權，並求償500萬元，因他繳不起訴訟費用還「降價」至100萬，最終法院也駁回其訴求。

「因為他惹到我了。」陳紹誠說，他也控告韓傑儀侵入住宅、恐嚇、妨害名譽和誣告等罪，侵入住宅，韓被依妨害自由無故侵入住宅罪處拘役40天，檢方並於日前以加重誹謗罪起訴韓傑儀，他這才選擇將事實公諸於眾，希望大眾能看清韓傑儀真面目，別再有人被他欺騙。

陳紹誠曾與藝人丁春誠、陳紹誠、高以翔組成「時尚F4」，近年逐漸消失在螢光幕前，卻因遭誹謗而再次成為大眾焦點。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

▲陳紹誠曾與藝人丁春誠、陳紹誠、高以翔組成「時尚F4」，近年逐漸消失在螢光幕前，卻因遭誹謗而再次成為大眾焦點。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

韓傑儀回應，陳紹誠的控訴純粹是誣告事件，認為陳明知事實卻故意以周刊為證據提告，而陳有親戚在司法界當高官，案件原先不起訴，卻在他提再議後被起訴，加上周刊記者做偽證，後續則將傳喚該記者作為證人。

至於夏米雅控訴部分，韓傑儀表示，當初夏米雅身無分文來台，他在夏身上花了5、6000萬元，出唱片等宣傳都由自己支付，「難道她要向法官證明，自己帶幾千萬來台灣嗎」，且2人假離婚後仍一同生活，與正常人在一起相處無異，後續則會持續採取法律行動。

延伸閱讀
超冤政三代2／菸錢、前妻女兒整牙費都她出　瑜珈女神被騙來台血淚史曝光
患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」　吳心緹親陪帶孩展現義氣
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌
早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆
秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論
張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈
瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光
青森強震釀30傷！　高市早苗：保持「搖晃就避難」警覺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

屏東80歲阿北騎單車跌倒受傷　內埔警消聯手救護

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

民生輝溫體牛肉鍋每月虧50萬　11月底轉型改賣麻辣鍋

《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

是什麼台灣手搖　擄獲員瑛公主的心?

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬：肇事男一句道歉都沒

女兒向父要錢被拒　狂打1377通電話

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

更多熱門

相關新聞

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

「瑜珈女神」夏米雅2024年6月，遭前夫韓傑儀控訴出軌國民黨大老陳立夫孫子、財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，韓因而被以加重誹謗罪起訴，夏米雅也怒控前夫將她騙來台灣後，生活大小開銷皆由她買單，連與前妻生下的女兒整牙費都要她出，被吸血多年才離婚，卻反遭報復險些社會性死亡，夏米雅也公布自己的血淚歷史，希望社會大眾別再受韓傑儀矇騙。

醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」

韓援三本柱確定只剩她！陷性騷風波仍續留樂天女孩

韓援三本柱確定只剩她！陷性騷風波仍續留樂天女孩

關鍵字：

周刊王夏米雅韓傑儀陳紹誠陳立夫

讀者迴響

熱門新聞

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面